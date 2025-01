Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vừa ra thông báo số 78/TB - VPCQCSĐT về việc phục hồi điều tra vụ án hình sự "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp" xảy ra ngày 5/4/2022 tại Khu Du lịch Centaea Mirage Resort Mũi Né, TP Phan Thiết. Nạn nhân là bé trai tên Hanawa Yukiji, sinh năm 2011, quốc tịch Nhật Bản.

Phần lưng bị bầm tím của bé Yukiji khi được đưa lên từ hồ bơi. Ảnh: Liên Trần

Khi nhận được Thông báo quan trọng này, chị Huỳnh Thị Anh Thư, mẹ ruột của bé Yukiji đã cho phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam biết: "Tôi đã khóc lặng đi, chân tay bủn rủn khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan điều tra"

Vụ án "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp" xảy ra vào ngày 5/4/2022 tại Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mũi Né đã được báo Phụ nữ Việt Nam theo dõi sát sao và phản ánh trong hàng chục bài báo ngay sau khi xảy ra vụ việc.

Nạn nhân là bé Hanawa Yukiji, sinh năm 2011, quốc tịch Nhật Bản, cao 1m40, nặng 39kg và biết bơi, lúc 10h ngày 5/4/2022 đã cùng 2 bé khác bơi tại hồ bơi nằm trong Khu nghỉ dưỡng này.

Khoảng 10h35 cùng ngày thì có người tắm cùng hồ bơi phát hiện bé Hanawa Yukiji bị hút vào tấm lưới dưới hồ bơi nhưng kéo không được đã phải hô hoán nhiều người tới kéo bé ra và tiến hành hô hấp, đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé Yukiji đã tử vong. Trên cơ thể của bé khi đưa từ hồ bơi lên ở vùng cổ, hai vai, lưng, thắt lưng, tay có các vết bầm tím kích thước 4x4 cm xếp thẳng hàng.

Vị trí tấm lưới dưới hồ bơi nơi bé Yukiji gặp nạn. Ảnh Gia đình cung cấp

Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã khởi tố vụ án hình sự số 139 ngày 31/5/2022. Vụ án đã trải qua quá trình điều tra, tạm đình chỉ điều tra, tiếp tục điều tra, đình chỉ điều tra, Quyết định phục hồi điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết. Trước đó, Công an tỉnh Bình Thuận đã rút hồ sơ lên để điều tra theo đúng thẩm quyền. Sau đó cơ quan này đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vì chưa có kết quả trưng cầu giám định và chưa có kết quả tương trợ tư pháp theo yêu cầu tương trợ tư pháp nhưng hết thời hạn điều tra.

