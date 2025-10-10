Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: 3 gia đình đã nộp tiền bồi thường

Liên quan đến sự việc cháu bé 7 tuổi ném dép trúng trúng đầu vòi phun chữa cháy làm hỏng 2 thang máy, xảy ra tại chung cư CT12B, KĐT Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội), ông Hoàng Văn Biển, Trưởng Ban quản trị (BQT) tòa nhà cho biết, phụ huynh của 3 cháu bé đã nộp số tiền sửa chữa thang máy là 50 triệu đồng cho BQT.

Trao đổi trên báo Dân trí, ông Biển cho biết sau 2 tuần chờ đợi, chiều 9/10, linh kiện dùng để sửa chữa thang máy đã về Việt Nam. Sáng 10/10, thợ sẽ bắt đầu thay thế các bo mạch bị hỏng. Về thời điểm hoàn tất quá trình sửa chữa, BQT toàn nhà cũng chưa rõ.

Ông Biển cho biết thêm, các thang máy của tòa nhà đã được lắp đặt từ 10 năm trước, một số linh kiện phải nhập của hãng ở nước ngoài chuyển về nên đến thời điểm này, thợ mới có thể tiến hành sửa chữa. Trước đó, vòi phun chữa cháy bị vỡ do dép ném trúng cũng đã được thay mới.

Gia đình 3 cháu bé đã nộp số tiền 50 triệu đồng để sửa chữa 2 thang máy.

Về việc cư dân đề nghị thay đầu vòi phun có lớp bọc bảo vệ, vị trưởng BQT phân trần, toà nhà CT12B có 45 tầng, mỗi tầng có 30 đầu vòi phun chữa cháy. Nếu thay mới toàn bộ đầu vòi phun sẽ tốn khoản chi phí khổng lồ. BQT tòa nhà sẽ họp để tính toán, có thể đưa việc thay đầu vòi phun chữa cháy vào kế hoạch hoạt động năm 2026.

BQT và BQL tòa CT12B tiếp tục phối hợp tuyên truyền để phụ huynh nhắc nhở con em nâng cao ý thức trong việc vui chơi ở hành lang, sảnh.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 3 cháu bé chơi ném dép ở sảnh tầng 5, tòa CT12B. Trong lúc vui chơi, 1 cháu bé đã ném dép trúng đầu vòi phun chữa cháy, làm nước chảy xối xả ra sàn. Sự việc xảy ra lúc 19 giờ ngày 27/9.

Thời điểm đó, các cháu sợ hãi nên đã bỏ chạy, khi người lớn phát hiện thì nước đã lênh láng, chảy vào thang máy làm hư hỏng 2 thang, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân. Sự việc là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh cần nhắc nhở, quản lý con em chặt chẽ hơn, tránh xảy ra sự việc đáng tiếc như vừa qua.