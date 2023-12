Vụ bé trai 2 tuổi mất tích ở Nghệ An: Lời kể của người đầu tiên phát hiện cháu bé

Ngày 2/12 rất đông người là người thân, hàng xóm có mặt rất đông tại nhà anh Đoàn Văn Lực (32 tuổi, trú khối 12, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) để chúc mừng, thăm hỏi gia đình và cháu Đoàn Phúc An (2 tuổi, con anh Lực) trở về bình an sau 3 ngày mất tích bí ẩn .

Rất đông người dân tập trung tại nhà anh Lực thăm hỏi cháu bé.

Ông Đậu Đức Trung (cậu ruột của anh Lực) cho biết, sau khi tìm thấy cháu bé đưa về nhà, gia đình đã ủ ấm, cho uống sữa rồi trình báo với cơ quan chức năng.

"Hiện cháu An đang được chăm sóc và theo dõi tại trạm y tế phường Quỳnh Xuân. Bố mẹ bé An cùng những người phát hiện ra cháu bé cũng đang chăm sóc bé ở trạm y tế.

Bé trở về trong tình trạng tỉnh táo, không mặc quần, cơ thể có xây xước nhẹ", ông Trung cho biết.

Ngọn đồi nơi phát hiện bé An.

Chị Nguyễn Thị Thuỷ (43 tuổi, bà họ của bé An) một trong những người phát hiện ra cháu An đầu tiên kể lại. Dù đã 3 ngày nỗ lực tìm kiếm khắp nơi không có tin tức nhưng gia đình vẫn không thôi hi vọng. Sáng nay (ngày 2/12) chị Thuỷ cùng 2 người cô ruột của bé An lại đi dọc ngọn đồi gần nhà để tìm kiếm lại thì vui mừng khi phát hiện ra cháu bé.

"Khi đó khoảng hơn 8h sáng, tôi cùng 2 chị gái của Lực (bố của cháu An) đi quanh ngọn đồi gần nhà để tìm lại lần nữa. Đang đi thì tôi nghe tiếng khóc nhỏ của trẻ con. Tôi nói 2 người cô đi chậm lại để tìm khu vực phát ra tiếng khóc. Vừa tiến lại gần, chúng tôi vừa gọi "gấu ơi, gấu ơi" (tên gọi ở nhà của bé An) thì tiếng trẻ con khóc to hơn và gọi "Mẹ Huyền, mẹ Huyền".

Chúng tôi chạy lại thì phát hiện bé dưới một cái hố sâu khoảng hơn 2 mét, không có nước. Tôi vui mừng nhảy xuống bồng cháu nhưng không thể lên được. 2 người ở trên thấy phải nắm lấy tay kéo bà cháu tôi lên", chị Thuỷ kể lại.

Ông Trung (áo khoác nâu, cậu ruột của anh Lực) kể lại sự việc.

Cũng theo chị Thuỷ, hiện trường phát hiện cháu bé cách nhà khoảng 200 mét, cách đường 100 mét, cây cối rậm. Khu vực này trước đó gia đình, cơ quan chức năng đã tìm đi tìm lại nhưng không có tin tức. Thời điểm tìm thấy cháu An không mặc quần, áo khô, tay chân có vết xước nhẹ.

"Cháu ngồi ngay dưới hố, người không lấm bẩn nhiều, khá tỉnh táo nhưng hơi hoảng loạn, khóc. Chúng tôi điện về thông báo cho gia đình rồi đưa cháu về nhà, ủ ấm, cho uống sữa và trình báo với cơ quan chức năng", chị Thuỷ kể tiếp.

Bé An được tìm thấy sau 3 ngày mất tích bí ẩn.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 15 giờ ngày 29/11, cháu Đoàn Phúc An (2 tuổi, trú khối 12, phường Quỳnh Xuân) theo anh trai 8 tuổi ra cổng đổ rác rồi mất tích bí ẩn.

Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 8h30 sáng nay (2/12) bé An được gia đình tìm thấy trên đồi cách nhà khoảng 200 mét.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.