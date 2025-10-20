Vụ bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh bị bạo hành: Công an làm việc với người cha dượng

Sáng 20-10, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin bé gái H.T.H.L (học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Cổ Đạm) nghi bị bạo hành, công an đã mời những người có liên quan đến làm việc, lấy lời khai.

Hình ảnh cháu L. bị bạo hành với nhiều vết thương trên cơ thể.

Hiện nay, công an xã đang làm việc với anh Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm - cha dượng của bé L.).

"Sáng nay tôi vừa mua đồ ăn sáng vào cho cháu. Hiện tại sức khỏe và tinh thần của cháu cũng đang dần ổn định, còn vụ việc thế nào thì công an đang tiến hành làm rõ, có gì mới tôi sẽ thông tin" - ông Tuấn nói.

Nguyễn Văn Nam làm việc với cơ quan công an. Ảnh: A.Quyết

Liên quan đến sự việc, cô Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Cổ Đạm - nơi cháu L. đang theo học, cho biết cô chính là người đã trực tiếp đưa cháu L. tới bệnh viện sau khi biết được sự việc.

Theo cô Hồng, thời điểm cô đưa cháu L. đi viện thăm khám, L. bị bạo hành đến mức không thể tự đi lại được, phải nhờ cán bộ công an bồng ra xe để tới bệnh viện.

Cháu L. với vết thương trên đầu nghi do bị cha dượng bạo hành

Tâm sự với cô giáo, cháu L. cho biết tối hôm qua cháu bị cha dượng đánh, nhưng do cha đóng cửa nên cháu không chạy ra ngoài được.

Do đó phải chờ cho đến sáng hôm sau, cháu L. mới mở cửa sổ, gọi hàng xóm kể sự việc rồi nhờ hàng xóm và trưởng thôn đưa cháu L. đến trạm y tế xã.

Chi chít vết thương trên cơ thể cháu L.

Cũng theo nữ hiệu trưởng, trước đó vào năm ngoái, cháu L. cũng đã từng bị bạo hành và được cô giáo chủ nhiệm phát hiện. Khi trình báo sự việc với cơ quan công an, cha mẹ cháu L. cũng đã ký cam kết không tái phạm.

Được biết, cháu L. là con riêng của chị Bàn Thị Bình (quê tỉnh Sơn La). Sau đó, chị Bình sinh sống với Nguyễn Văn Nam và tiếp tục sinh được hai người con chung.

Cháu L. bị bạo hành đến mức không thể đi lại được

Liên quan đến sự việc, trước lúc được mời lên làm việc, người cha dượng này đã đăng tải một nội dung lên trên trang cá nhân Facebook của mình, cho rằng việc người đàn ông này đánh đập cháu L. như thế là để dạy dỗ cháu L. vì nhiều lý do, trong đó có lý do để em khóc mà không biết dỗ dành. Ngoài ra, Nam còn có ý thách thức dư luận trước hành vi của mình.