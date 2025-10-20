Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Cổ Đạm đã triệu tập ông Nguyễn Văn Nam (trú tại xã Cổ Đạm) để phục vụ công tác điều tra về nghi vấn bạo hành con riêng của vợ là bé gái H.T.H.L. (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Cổ Đạm).

Bé L. có nhiều vết thương ở trên người.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một bé gái mặc đồng phục, phần đầu, lưng và mông có nhiều vết bầm tím, trầy xước. Hiện nạn nhân đang được điều trị ở bệnh viện.

Theo xác minh ban đầu, nạn nhân là em H.T.N.L., học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Cổ Đạm. Bé L. hiện sống cùng mẹ ruột và cha dượng tên N.

Được biết, trước đó vào tháng 5/2024, bé L. từng bị cha dượng đánh. Nhà trường đã báo chính quyền địa phương. Sau đó, công an đã làm việc với cha mẹ cháu và yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

Đại diện chính quyền địa phương cho hay, bé L. là con riêng của chị Bàn Thị Bình (quê Sơn La). Sau khi kết hôn với ông Nam, 2 người có thêm 2 con chung. Thời điểm xảy ra sự việc, mẹ cháu L. đang về quê ở Sơn La chăm bố ốm, chỉ có cháu ở nhà với cha dượng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.