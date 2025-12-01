Vụ bé gái bị xích chân trong phòng: Người bố nói lý do bất ngờ

Liên quan đến sự việc bé gái bị xích chân trong căn phòng bừa bộn, ngập rác thải khiến dư luận ngỡ ngàng, chiều 1/12, Công an xã Ea Ktur (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã làm việc với ông N.T.Đ. (34 tuổi, trú tại thôn 5A, xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) để làm rõ sự việc. Ông Đ. là người đã xích con gái trong phòng.

Theo nguồn tin trên báo Tiền Phong, khi làm việc với công an, ông Đ. thừa nhận vợ của ông đã qua đời vì tai nạn giao thông. Hàng ngày, ông Đ. bận đi làm nên đã xích và nhốt con gái trong phòng.

Ngoài cháu bé 11 tuổi bị xích chân, ông Đ. còn có một con gái 9 tuổi. Hiện cả 2 cháu đều đã phải nghỉ học. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Người bố (ngoài cùng bên trái) cho biết hàng ngày bận đi làm nên xích con lại. (Ảnh: Người Lao Động)

Thông tin về vụ việc khiến nhiều người bất ngờ, thương xót.

"Khổ thân 2 bé quá, đúng là mất mẹ thiệt thòi đủ đường. Bố đi làm cứ để con ở nhà chơi cũng được chứ sao lại phải xích nhỉ? Mong người thân, họ hàng, chính quyền địa phương giúp đỡ để các con được đi học như bao bạn bè", cư dân mạng bình luận.

Bé gái bị xích trong căn phòng.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh bé gái bị xích chân trong căn phòng, xung quanh đồ đạc ngổn ngang, bừa bãi, có một khay đựng cơm trắng, thức ăn đạm bạc, một can nước loai 20 lít. Ở góc tường có một đống quần áo được gom lại. Ngoài ra còn có một số chai nhựa rộng, chứ chất lỏng màu vàng nhạt. Hình ảnh khiến nhiều người xót xa, thương cảm.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Ea Ktur đã nhanh chóng đến hiện trường để giải cứu 2 bé gái.