Vụ bé gái 6 tuổi bị người lạ chở đi: Bắt Hồ Văn Quân

Ngày 17/9, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Văn Quân, 47 tuổi, ngụ ấp Thạnh Tân, xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh để điều tra làm rõ hành vi Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Quân là đối tượng đã dụ dỗ và chở cháu N. (6 tuổi) đến vườn mãng cầu thuộc ấp Tân Lợi B, xã Tân Phú rồi giữ cháu tại đây, mặc dù cháu N. nhiều lần đòi về nhà.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 16/9 gia đình chị T.K. (25 tuổi) ngụ ấp Tân Trung B, xã Tân Phú đến cơ quan Công an trình báo về việc con gái tan học đã lâu mà không thấy về nhà. Qua trích xuất camera, gia đình thấy cháu bị một người đàn ông lạ mặt chở đi và hiện gia đình chưa tìm được cháu.

Khẩn trương truy tìm, sau 5 giờ từ lúc nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng phối hợp Công an xã Tân Phú ập vào vườn mãng cầu, khống chế, bắt giữ đối tượng Quân, giải cứu cháu bé an toàn.

Đối tượng Hồ Văn Quân (Ảnh: Bộ Công an).

Tại cơ quan Công an, đối tượng Quân khai nhận đang giữ vườn mãng cầu ở ấp Tân Lợi B. Sau khi uống rượu với bạn xong, Quân điều khiển xe máy về chỗ giữ vườn để ngủ.

Trên đường về, Quân thấy cháu S.N. đứng một mình, chờ người thân, Quân dừng xe, hỏi thăm và kêu cháu S.N. lên xe để chở về nhà giúp.

Tuy nhiên, Quân không chở cháu S.N. về nhà của cháu mà đưa cháu về chòi nơi Quân ở giữ vườn. Tại đây, cháu S.N. nhiều lần đòi Quân đưa về nhà nhưng Quân không đồng ý và tiếp tục dụ dỗ, hứa hẹn hôm sau sẽ đưa về nhà.

Đến 0h30' ngày 17/9, lực lượng Công an phát hiện, khống chế bắt giữ Quân. Qua test nhanh ma túy đối tượng Hồ Văn Quân cho kết quả âm tính. Riêng cháu S.N. không có dấu hiệu xâm hại.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.