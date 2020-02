Vụ bắt sới bạc 'khủng' tại Nghệ An: Khởi tố 51 đối tượng

Khởi tố hơn 50 đối tượng trong vụ bắt sới bạc “khủng” tại huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 13/1, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) huy động hàng trăm chiến sỹ công an bao vây, đột kích quán karaoke tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn (Nghệ An) để vây bắt ổ nhóm đánh bạc. Lực lượng công an đã cạy cửa cuốn, đập vỡ cửa kính để xông vào bên trong. Phía sau sông Lam, Cảnh sát giao thông đường thủy huy động 5 xuồng ca nô để vây bắt.

Sau gần 6 tiếng khám xét, Công an tạm giữ 101 đối tượng cùng với số tiền 530 triệu đồng. Lực lượng phải huy động 5 xe ô tô khách đến chở 101 "con bạc" về trụ sở để điều tra, phân loại.

Theo Đại tá Hùng, đối tượng trong vụ đánh bạc có cả nam và nữ, số tiền đánh nhỏ lẻ từ vài triệu đồng, có người mới phạm tội lần đầu.