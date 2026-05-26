Vụ bắt khẩn cấp 2 đối tượng nổ súng bắn chết người nước ngoài ở TP.HCM: Chân dung và lời khai nghi phạm

Công an TP.HCM sáng 26/5 tổ chức công bố thông tin về vụ án nổ súng giết người xảy ra vào tối 21/5 tại phường Bến Thành. Buổi họp báo do trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì.

Trước đó, tối 21/5, các nghi phạm đã gây ra vụ nổ súng vào nhóm người nước ngoài làm một người chết và một người bị thương xảy ra tại phường Bến Thành. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ chạy và bị Công an TP.HCM phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ liên quan truy xét.

Ngày 22/5, Công an phường Trảng Bàng (Tây Ninh) phát thông báo khẩn truy tìm 2 người nước ngoài bị tình nghi liên quan vụ án này.

2 nghi phạm tại cơ quan điều tra - Ảnh: VTV9

Sau chưa đầy 24 giờ truy xét, Công an Thành phố và lực lượng phối hợp đã xác định 2 nghi phạm là đối tượng Vaa Vaa (sinh năm: 1999; quốc tịch: Samoan; đối tượng trực tiếp sử dụng súng gây án) và đối tượng Tafia Steve (sinh năm 2003; quốc tịch: Samoan; đối tượng đồng phạm); đồng thời, làm rõ được lộ trình di chuyển đến điểm gây án và hướng tẩu thoát của các đối tượng.

Cơ quan công an xác định đối tượng hoạt động mang tính chuyên nghiệp, hết sức manh động, có sử dụng vũ khí quân dụng, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Với tinh thần quyết liệt, lực lượng phối hợp đã kịp thời bắt giữ đối tượng khi đang lẫn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam – Campuchia chỉ chưa đầy 72 giờ đồng hồ sau khi gây án và di lý 2 đối tượng về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Nghi phạm bị bắt giữ - Ảnh: VTV9

Đối tượng Tafia Steve, Quốc tịch Samoa - Ảnh: VTV9

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cụ thể, các nghi phạm khai nhận gây án theo sự chỉ đạo của một đối tượng ở nước ngoài.

Theo đó, ngày 14/5/2026, hai đối tượng nhập cảnh vào Thành phố Hồ Chí Minh qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; tiến hành nghiên cứu quy luật hoạt động của 2 nạn nhân. Đến tối ngày 21/5/2026 thì ra tay sát hại 2 nạn nhân với 3 phát súng khi các nạn nhân và nhóm bạn vừa kết thúc bữa tiệc tại nhà hàng Cee’f.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng người Samoan là Vaa Vaa và Tafia Steve để tiếp tục điều tra về tội giết người.

Công an áp giải các đối tượng về cơ quan điều tra - Ảnh: VTV9

Đồng thời, cơ quan CSĐT ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi; HKTT: ấp 5 xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh; hành nghề dịch vụ vận chuyển hành khách tuyến TP. Hồ Chí Minh – tỉnh Tây Ninh) và 7 đối tượng người Việt Nam có liên quan vì đã không tố giác tội phạm, giúp sức cho quá trình lẩn trốn của 2 thủ phạm.

Hiện Công an Thành phố tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng có liên quan.