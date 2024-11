Vụ bắt giam loạt quan chức: Bộ Công an thưởng nóng các đơn vị Công an Thanh Hóa

Ngày 2-11, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã tổ chức trao Thư khen và thưởng nóng của Bộ Công an cho các đơn vị của công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, thừa ủy quyền của Bộ Công an trao thư khen và thưởng nóng cho các đơn vị. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tại buổi trao thưởng, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã trao thưởng nóng của Bộ Công an cho Phòng An ninh kinh tế 20 triệu đồng; Phòng An ninh điều tra, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, Phòng Tham mưu mỗi đơn vị 15 triệu đồng.

Thiếu tướng Trần Phú Hà cũng trao Thư khen của Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh điều tra.

Đây là các đơn vị dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Lê Ngọc Anh, Phó giám đốc công an tỉnh, Thủ tưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đã tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra làm rõ và bắt giữ, khởi tố 11 quan chức (trong đó có lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã) ở huyện Quảng Xương đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm pháp luật trong quản lý đất đai.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó giám đốc công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, thừa ủy quyền của Bộ Công an trao thư khen và thưởng nóng cho các đơn vị. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh, đã chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các đơn vị tham gia phá án. Đồng thời, ông chỉ đạo các đơn vị cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa và tấn công đối với các loại tội phạm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đối với vụ án đã điều tra làm rõ, Thiếu tướng Trần Phú Hà yêu cầu các đơn vị tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 26-9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra trên địa bàn huyện Quảng Xương theo Điều 356, Bộ Luật Hình sự; thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 5 bị can, liên quan tới các sai phạm về đất đai.

Ông Trần Văn Công, cựu Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương (thời điểm đương chức), bị can trong vụ án xảy ra tại huyện Quảng Xương

Mở rộng điều tra, ngày 15-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú thêm 6 cán bộ, lãnh đạo liên quan tới vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Liên quan đến vụ án này, đến nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 11 bị can, trong đó bắt giam 7 bị can, gồm: Trần Văn Công, cựu Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương; Hà Thế Anh, Nguyễn Đình Dự, Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Xương; Chu Đức Khương, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Xương; Mai Ngọc Tứ, Chủ tịch UBND xã Quảng Trung, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Chính; Lê Đình Khoa, Trưởng Phòng kinh tế hạ tầng huyện Quảng Xương, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Chính, và Nguyễn Văn Luyện, nguyên cán bộ địa chính xã Quảng Chính.

Ông Nguyễn Đình Dự (trái) và Hà Thế Anh, cùng là Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Xương

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú 4 bị can, gồm: Mã Văn Thanh, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Quảng Xương; Hoàng Văn Long, nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Xương, nay là Chủ tịch UBND xã Quảng Yên; Lê Quang Trung, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Quảng Chính và Nguyễn Văn Truyền, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Chính.