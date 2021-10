Vụ bắt cóc đòi 4,5 tỷ đồng tiền chuộc: Thêm 4 đối tượng sa lưới

Táo tợn bắt cóc người giữa ban ngày



Trước đó, ngày 7/12/2020, công an đã bắt giữ Trần Anh Tuấn (SN 1987, quê Tây Ninh) và Trần Văn Tín (SN 1990, quê Tiền Giang) vì liên quan vụ án trên, trong đó Tuấn là chủ mưu.

Theo điều tra, tháng 12/2020, do cần tiền tiêu xài và từng có mối quan hệ quen biết với ông chủ vườn dừa SN 1971 (ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, Bà rịa – Vũng Tàu) nên Tuấn đã thuê người bắt cóc "đại gia" này để đòi tiền chuộc.

Thông qua Trần Văn Tín, Tuấn thuê Lê Minh bắt cóc nạn nhân với giá 100 triệu đồng. Minh đã rủ thêm Vương, Sang, Nam và một số đối tượng khác tham gia.

Ngày 5/12/2020, Tuấn cùng đồng bọn điều khiển ôtô bán tải biển kiểm soát tỉnh Tây Ninh về huyện Xuyên Mộc. Khi đến huyện Định Quán (Đồng Nai), các đối tượng gửi xe vào một gara gần đó và thuê ôtô khác để gây án. Đến huyện Xuyên Mộc, Tuấn vờ gọi nạn nhân ra vườn để xem đất. Khi nạn nhân tới khu vườn thì bị các đối tượng bất ngờ khống chế, trói tay chân, bịt mắt, đưa vào trong xe và chở đi.

Trên đường đi, nạn nhân kêu cứu nên bị các đối tượng đánh đập. Khoảng 22h cùng ngày, nhóm Tuấn đưa nạn nhân đến một căn chòi bỏ hoang trên một ngọn đồi hẻo lánh ở tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, Tuấn cùng đồng bọn đe dọa sẽ giết vợ con nạn nhân nếu nạn nhân dám bỏ trốn. Sau đó, nhóm Tuấn gọi điện thoại cho vợ nạn nhân yêu cầu chuyển 4,5 tỷ đồng mới chịu thả nạn nhân.

Lo sợ nguy hiểm tính mạng của chồng, vợ nạn nhân vờ đồng ý, nói cho thời gian xoay tiền để trình báo vụ việc cho cơ quan công an. Gây án xong, Tuấn và Tiến về Đồng Nai trả chiếc xe thuê, lấy lại chiếc xe bán tải. Tiếp đó, Tuấn cắm chiếc ôtô lấy 150 triệu đồng để tiêu xài.

Hai ngày truy bắt nghi phạm, giải cứu con tin

Nhận tin báo vụ bắt cóc trên, lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ Phòng 6 khẩn trương phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khẩn trương phá án để ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Quá trình điều tra, công an xác định chiếc ôtô mà nhóm Tuấn sử dụng để gây án là xe thuê. Làm việc với chủ xe, phát hiện được tên người thuê xe. Từ đó, công an làm rõ Tuấn là nghi phạm cầm đầu.

Trong thời gian này, do chưa nhận được tiền, nhóm bắt cóc nóng ruột liên tục gọi cho vợ nạn nhân đòi. Nhóm Tuấn yêu cầu vợ nạn nhân chuyển trước 500 triệu rồi chuyển tiếp 4 tỷ, nếu không sẽ sát hại "con tin".

"Lúc đầu, chúng tôi định cho chuyển một ít tiền để các đối tượng an tâm, không gây nguy hiểm cho nạn nhân. Tuy nhiên thời điểm này, công an xác định Tuấn và Tiến đang có mặt tại một khách sạn ở TP HCM nên bắt giữ.

Từ lời khai của Tuấn, công an xác định nơi nạn nhân bị giam giữ ở tỉnh Lâm Đồng và phối hợp với công an tỉnh này lên kế hoạch giải cứu. Nạn nhân bị nhốt trên một quả đồi hẻo lánh, sóng điện thoại rất yếu. Công an mất nhiều thời gian mới tiếp cận được căn chòi hoang, khống chế các đối tượng canh giữ và giải cứu thành công con tin", một điều tra viên kể lại.

Theo đánh giá, đây là vụ án khó nhưng toàn bộ quá trình truy bắt nghi phạm, giải cứu con tin diễn ra chưa tới 2 ngày. Để đạt được thành tích này là nỗ lực của toàn thể Ban chuyên án, các cán bộ đã ngày đêm quên ăn, quên ngủ với quyết tâm giải cứu bằng được con tin.

Qua khám xét, công an thu giữ tang vật gồm: 2 ôtô, một số bộ quân phục quân đội, 2 bộ quân hàm thiếu úy và đại úy, 2 roi điện, 7 điện thoại di động, thẻ ngân hàng.

Liên quan đến vụ án này, đến nay, Công an Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt giữ 8 nghi can để điều tra về các hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật. Ngoài nhóm đối tượng trực tiếp tham gia vào vụ bắt cóc, công an cũng bắt giữ thêm 3 đối tượng liên quan khác. Các đối tượng Minh, Vương, Sang, Nam đã lẩn trốn suốt nhiều tháng qua.