Vụ Bảo Tín Minh Châu: Khởi tố ông Vũ Minh Châu

Chiều 6/4, Công an TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về tình hình kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trong quý I/2026.

Đáng chú ý, đại diện Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố ông Vũ Minh Châu (73 tuổi)- người sáng lập thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, (phường Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội).

Ngoài ông Châu, Công an Hà Nội còn khởi tố Vũ Minh Tú (Trưởng Ban Trợ lý độc lập) và 2 nhân viên kế toán của Công ty Bảo Tín Minh Châu với cùng tội danh.

Ông Vũ Minh Châu tại cơ quan chức năng. Ảnh: CQCA

Theo Công an TP.Hà Nội, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Vũ Minh Châu làm Tổng Giám đốc, đại diện theo Pháp luật.

Từ ngày 28/10/2024 đến nay, Công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh.

Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định: Trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và Vũ Minh Tú đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; Phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của Cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Exel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế.

Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của Công ty, bước đầu, Cơ quan điều tra xác định: Doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo Thuế của Công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.

Ngày 2/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra Quyết định định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của Công ty về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện, Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Như đã đưa tin, trước đó, ngày 25/3/2026, tại cửa hàng vàng bạc, đá quý của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu ở số 15 phố Trần Nhân Tông, Hà Nội có xuất hiện nhiều công an.

Đến khoảng 17h15 cùng ngày, cảnh sát chuyển nhiều thùng tài liệu ra khỏi cửa hàng Bảo Tín Minh Châu ở số 15 Trần Nhân Tông. Sau đó, cảnh sát cũng chuyển nhiều thùng tài liệu từ các cửa hàng khác ra ô tô.