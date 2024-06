Ngày 6/6, TAND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phiên tòa xét xử 18 bị cáo trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc, đưa hối lộ và nhận hối lộ liên quan một sòng bạc ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với phần xét hỏi.

HĐXX tập trung hỏi bị cáo Lường Tiến Quân (Cựu Phó phòng 4, thuộc Cục CSHS Bộ Công an khu vực phía Nam, phụ trách địa bàn tỉnh Khánh Hòa về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội) liên quan đến cáo buộc về tội nhận hối lộ để bảo kê sòng bạc.

Tại tòa, bị cáo Quân cho biết gặp bị cáo Nguyễn Minh Hải (chủ sòng bạc) thông qua một người quen. Trong lần đầu gặp gỡ Quân chỉ biết Hải sắp mở câu lạc bộ poker chứ không đề cập gì đến vấn đề tiền bạc. Đồng thời, khi trao đổi với Hải, bị cáo Quân cũng không biết thông tin Hải đang đứng ra tổ chức bao nhiêu câu lạc bộ poker, tổ chức ở đâu, quy mô như thế nào.

Cựu cảnh sát hình sự khẳng định chưa bao giờ hứa hẹn hay đặt điều kiện gì với Hải về việc bảo kê sòng bạc. Tuy nhiên, Quân thừa nhận đã nhận tiền của Hải 7 lần với tổng số tiền là 420 triệu đồng.

Nói về số tiền này, Quân cho biết Hải là người chủ động gọi điện muốn chuyển tiền cho Quân và Quân có trao đổi với Hải rằng: Nếu anh muốn cho tiền tôi thì liên hệ với anh Hùng (bạn bè ngoài xã hội của Quân).

Bị cáo Lường Tiến Quân trong phần xét hỏi.

Làm vất vả được nhiều người cho tiền?

Quân giải thích, bởi vì công việc vất vả, phải đi nhiều nơi và chăm lo cho gia đình nên trong quá trình công tác vẫn được nhiều người cho tiền ủng hộ theo kiểu anh em, bạn bè. Thời điểm đó Quân chỉ nghĩ đơn giản mục đích chuyển tiền của Hải là ủng hộ mình.

Tuy nhiên Quân cho rằng, bị xác định hành vi bảo kê là có phần nặng nề đối với mình vì việc nói chuyển tiền bảo kê là suy nghĩ và quan điểm chủ quan của Hải. Quân chỉ sai khi là cán bộ công an nhưng lại nhận tiền và biết thông tin có câu lạc bộ poker ở Nha Trang nhưng lại không báo cáo với cấp trên và cơ quan địa phương phối hợp kiểm tra.

Sau khi bị HĐXX chất vấn về việc Hải không phải anh em, bạn bè thân thiết mà vẫn gửi tiền đều đặn hàng tháng, bị cáo Quân thừa nhận sai lầm vì đã gặp gỡ, nhận tiền từ Hải và khẳng định việc bị truy tố tội “Nhận hối lộ” là đúng.

Trước tòa, bị cáo Quân nghẹn ngào nói: “Bị cáo đã có nhiều thành tích tốt trong công tác và được công nhận, nhưng chỉ vì suy nghĩ chủ quan và quá đơn giản mà đã đánh mất đi sự nghiệp, danh dự của mình. Bị cáo vô cùng tiếc và hối hận vì điều này. Bị cáo xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về sai lầm của mình và mong nhận được sự khoan hồng”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, khi Nguyễn Minh Hải có thông tin việc Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đang có kế hoạch kiểm tra các địa điểm Poker tại Nha Trang , nên đã tìm cách liên hệ với Lường Tiến Quân (lúc đó làm Phó phòng 4, thuộc Cục CSHS Bộ Công an khu vực phía Nam, phụ trách địa bàn tỉnh Khánh Hòa về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội) để nhờ Quân giúp đỡ. Sau khi trao đổi, Quân ra điều kiện phải chi tiền hằng tháng để câu lạc bộ chơi Poker không bị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an kiểm tra và Hải đồng ý. Sau quá trình điều tra, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa kết luận, trước khi bị bắt giữ thì Hải và Long đã chi cho Lường Tiến Quân 420 triệu đồng.