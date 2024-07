Ngày 2-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Việt Trì (Phú Thọ) cho biết Cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Xuân Hùng về hành vi "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Điều 134, Bộ luật Hình sự.



Cơ quan đọc lệnh bắt đối với Hùng. Ảnhh: Công an Phú Thọ

Theo điều tra, khoảng 22 giờ ngày 25-6 tại nhà nghỉ đang tiến hành xây dựng ở khu 7, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì của chị C.Th.N. (SN 1981), do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, Lê Xuân Hùng (là bạn trai chị N.) đã dùng 1 đoạn dây đánh nhiều lần vào người cháu C.S.N.M. (SN 2013, con riêng của chị N.), khiến nạn nhân bị nhiều vết xây xát, bầm tím trên cơ thể.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Việt Trì đã khẩn trương triệu tập các đối tượng có liên quan; đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng điều tra, xử lý theo quy định.

Cháu bé có nhiều vết bầm tím. Ảnh: H.T.

Kết quả trưng cầu giám định của Trung tâm pháp y, Sở y tế tỉnh Phú Thọ kết luận tỉ lệ tổn thương cơ thể của cháu M. là 5%.

Cơ quan xác định hành vi của Hùng đã cấu thành tội "Cố ý gây thương tích".