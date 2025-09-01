Vụ bà nội sát hại 2 cháu ở Hưng Yên: Lời kể của người bố

Mẹ đau đớn, ngất lịm khi thấy thi thể 2 con

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người xảy ra tại địa bàn thôn Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên. Cơ quan điều tra xác định bà nội là nghi can sát hại 2 cháu trai.

Trước đó, vào sáng qua (31/8), người dân phát hiện thi thể một trẻ em trên mương nước ở khu vực Nhạc Miếu và lập tức báo công an.

Sau khi thi thể cháu bé được vớt lên, người mẹ đến nhận ra đó là cháu K. (8 tuổi). Người mẹ tiếp tục ngất lịm khi thấy đứa con thứ hai là cháu H. (12 tuổi) tử vong trong phòng trọ, bà Mai Thị Vân (là mẹ chồng) bị thương nặng, thông tin này được thuật lại trên tờ PL. TPHCM.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân. Cơ quan chức năng và các nhà hảo tâm cũng hỗ trợ xe đưa thi thể anh em về quê nhà tổ chức lễ mai táng.

Người mẹ khóc ngất khi phát hiện thi thể các con (Ảnh: PL TPHCM).

Lời kể của người cha

Theo lời kể của anh Nguyễn Văn Phương (35 tuổi) với báo trên, gia đình anh ngụ ở xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng lên Hưng Yên làm công nhân ở khu công nghiệp. Gia đình thuê 2 phòng trọ tại thôn Nhạc Miếu để 2 vợ chồng cùng các con và bà nội ở. Tối hôm trước, anh đưa 2 con sang phòng trọ của bà nội để ngủ.

Bà Mai Thị Vân khai rằng, do mâu thuẫn gia đình nên đã sát hại 2 cháu rồi tự sát nhưng bất thành. Hiện bà này đã qua cơn nguy kịch.

Hiện trường phát hiện thi thể bé trai 8 tuổi (Ảnh: Công an nhân dân).

Trao đổi với PV Đời sống & Pháp luật, TS.LS Đặng Văn Cường- Ủy viên ban chấp hành, Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, bị can Mai Thị Vân có bị xử lý hình sự về tội Giết người với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

"Hành vi giết nhiều người, giết người dưới 16 tuổi, hành vi có tính chất côn đồ là những tình tiết tăng nặng có thể áp dụng để xử lý người phụ nữ này với mức hình phạt cao nhất là tử hình", ông Cường nhận định.