Vụ anh trai lái xe đâm em gái tử vong: Người thân hé lộ mâu thuẫn gia đình đằng sau thảm kịch đau lòng

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tấn Thành (46 tuổi, ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi dùng ô tô lao thẳng vào nhà dân khiến 1 người tử vong.

Liên quan đến những lời khai của Nguyễn Tấn Thành tại cơ quan về những mâu thuẫn trong gia đình, thông tin trên báo Dân Trí, bà Nguyễn Thị Bé Năm (SN 1981, em gái Thành) cho biết, trước những lời khai một chiều của anh trai tại cơ quan điều tra và việc bị cộng đồng mạng thêu dệt, những ngày qua, gia đình bà liên tục bị tấn công trên mạng.

Theo bà, gia đình có 6 chị em nhưng chỉ có Thành là con trai nên được ba mẹ cưng chiều. Năm 2002, Thành đánh nhau gây thương tích rồi bỏ trốn sang Campuchia. Thời gian ở bên đó, Thành không gửi tiền về mua đất, xây nhà như lời khai của gã tại công an.

Bà Năm khẳng định mẹ ruột không liên quan đến việc khiến Thành bị bắt và đi tù tại Campuchia. Việc Thành khai mẹ tố cáo cảnh sát Campuchia rằng anh ta tìm cách giết mẹ và bị tuyên 48 năm tù, theo bà Năm là không đúng.

“Mẹ rất thương anh Thành, cái gì cũng cho. Thành nói mẹ tố cáo rồi cảnh sát Campuchia bắt anh, tòa tuyên 48 năm tù, nhiều người vẫn tin. Không ai chỉ dựa vào lời tố cáo mà bỏ tù người khác. Mẹ quá cưng anh trai nên mới xảy ra chuyện đau lòng hôm nay”, bà Năm chia sẻ.

Theo bà Năm, mẹ bà từng có thời gian dài buôn bán ở Campuchia nên tích lũy được một khoản tài sản đáng kể. Khi Thành mãn hạn tù trở về, bà mua đất, xây nhà cho anh sinh sống, thậm chí sắm cả ô tô Camry để tiện đi lại và lo liệu chuyện cưới vợ. Ngoài ra, bà còn mua nhiều vàng trang sức cho Thành đeo, với lý do các con khác đã ổn định cuộc sống, còn Thành vừa ở tù về nên bà muốn bù đắp.

Nguyễn Tấn Thành thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Sau này, Thành bán chiếc Camry và mua lại chiếc Lexus. Mặc dù mẹ mua đất xây nhà cho Thành, nhưng không sang tên vì muốn sống cùng vợ chồng anh để dưỡng già đến cuối đời, sau này bà mất sẽ để lại toàn bộ tài sản. Bà sợ nếu sang tên sớm, Thành mang nhà đi bán hoặc cầm cố chơi bời thì bà không còn chỗ ở.

Sống chung một thời gian, bà Năm cho biết người mẹ bị Thành chửi bới, liên tục gây áp lực đòi sang tên căn nhà. Không chịu được, bà quay lại Campuchia buôn bán, không muốn nhờ cậy con cái.

Cũng theo bà Năm, trước khi gây án, Thành làm nghề cho vay tiền. Do mẹ không sang tên nhà nên Thành thường xuyên tìm đến các chị em gây sự, cho rằng mọi người xúi mẹ không giao tài sản cho anh. Thành gần như ngày nào cũng đến nhà các chị em gây chuyện. Nhiều lần Thành chặn ô tô của các anh rể đập phá, thuê người đến nhà gây rối, thậm chí dùng súng bắn vào ô tô. Gia đình nhiều lần gửi đơn trình báo công an. Nhà chức trách có đến làm việc, nhưng sau đó mọi chuyện vẫn tiếp diễn.

“Các chị em đều đã ổn định cuộc sống, không ai tranh giành tài sản hay lấy của anh trai đồng nào để mua đất mà không trả. Thành liên tục chửi bới, xúc phạm và gây rối, nhưng vì là anh em ruột nên mọi người đều nín nhịn”, em gái nghi phạm nói.

Trước đó, theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, vào khoảng 11h30 ngày 30/11, Nguyễn Tấn Thành (tên gọi khác là Cu Nhỏ) điều khiển xe ô tô biển số 70A-413.38 đi ngang nhà chị ruột là NTH (49 tuổi) thì bị chị H. dùng vòi nước xịt vào xe. Thành không phản ứng và lái xe đi. Sau đó, Thành lái xe đi ngang lần thứ hai, chị H. tiếp tục xịt nước vào xe của Thành.

Lúc này, Thành trở nên mất kiểm soát. Thành đã lùi xe lại rồi lái xe tông thẳng vào sân nhà nơi chị H. và em gái là chị NTBS (42 tuổi) đang đứng.

Cú đâm mạnh khiến chị S. bị thương nặng (sau đó tử vong), còn chị H. né kịp. Tuy nhiên, Thành không dừng lại mà lùi xe rồi tiếp tục lao tới tông xe vào chị H. lần hai. Những người còn lại trong nhà, gồm chị NTBN (44 Tuổi), cháu MNK (22 tuổi, con chị H.) và một bé 2 tuổi may mắn thoát nạn.

Gây án xong, Thành lái xe bỏ chạy, cất ô tô tại nhà rồi dùng xe máy trốn khỏi địa phương. Đến 12 giờ 40 phút cùng ngày, Thành bị lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Quý bắt giữ khi làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia.

Khai ban đầu Thành cho biết giữa mình và các thành viên trong nhà có mâu thuẫn âm ỉ kéo dài hơn 20 năm. Theo đó, năm 2003, Thành sang Campuchia mở công ty nước suối DEWO, nhiều lần gửi tiền về cho mẹ là bà NTH (70 tuổi) để mua đất và xây nhà. Tuy nhiên, năm 2007 Thành bị bắt và bị Tòa án Campuchia tuyên 48 năm tù về tội giết người. Sau 15 năm thi hành án, anh ta được giảm án và trở về nước năm 2022.

Theo Thành, khi đi thăm trại giam, mẹ và các chị em hứa trả lại đất đai, nhà cửa sau khi anh ta mãn hạn tù. Nhưng lúc Thành trở về, tài sản không được trả như cam kết. Từ đây, mối quan hệ trong gia đình liên tục căng thẳng, cãi vã, thậm chí xô xát.

Chính quyền địa phương từng tổ chức hai lần hòa giải vào thời điểm tháng 7 và tháng 8-2025 nhưng đều không thành.

Thành cho rằng mình bị kích động bởi việc chị H. “thách thức” trong thời gian dài. Hôm xảy ra sự việc, việc bị chị H. xịt nước vào xe hai lần được xem là “giọt nước tràn ly”, khiến Thành lao xe gây ra thảm kịch.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ.