Vụ án Vạn Thịnh Phát: Đã chi trả gần 14.000 tỷ đồng cho các bị hại

Thi hành án dân sự TPHCM đã thực hiện 11 đợt chi trả cho các bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát với tổng số tiền gần 14.000 tỷ đồng. Cơ quan thi hành án đang tiếp tục xử lý nhiều tài sản của bị án Trương Mỹ Lan.

Bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tại tòa trong giai đoạn 2 xét xử vụ án sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vào năm 2025. Ảnh: T.L.

Hàng nghìn tỷ đồng đã được chi trả cho bị hại

Theo Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM, cơ quan này đã tổ chức đợt chi trả thứ 11 cho các bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát, với số tiền hơn 1.545 tỷ đồng. Nguồn tiền chi trả được thu hồi từ các cá nhân, tổ chức hoàn trả và kết quả xử lý tài sản của bị án Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Như vậy, tính đến nay, THADS đã thanh toán tổng cộng gần 14.000 tỷ đồng cho các trái chủ. Theo cơ quan thi hành án, số tiền này được chi trả theo các bản án đã có hiệu lực pháp luật, trong đó Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.000 tỷ đồng cho các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu.

THADS TPHCM đã chi trả cho 42.367 bị hại. Đối với 471 bị hại chưa cung cấp thông tin tài khoản để nhận tiền, cơ quan thi hành án đã thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định đối với số tiền được thi hành án. Trước đó, THADS TPHCM cũng đã thông tin công khai đến các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về các đợt chi trả, số tiền chi trả từ nguồn tiền thu được qua xử lý tài sản và các khoản hoàn trả.

Việc chi trả được thực hiện trên cơ sở nguồn tiền thu hồi trong quá trình thi hành án. Do đó, tiến độ những đợt tiếp theo phụ thuộc vào kết quả xử lý tài sản và việc thu hồi các khoản tiền phải thi hành. Theo THADS TPHCM, cơ quan này vẫn đang tiếp tục xác minh, đo vẽ và thẩm định giá các tài sản được bản án xác định thuộc quyền sở hữu của bà Trương Mỹ Lan, cũng như tài sản của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ thi hành án liên quan.

THADS TPHCM cũng yêu cầu các ngân hàng có liên quan chuyển giao số tiền đang bị phong tỏa theo các bản án sơ thẩm và phúc thẩm ở cả 2 giai đoạn của vụ án. Sau khi có kết quả xử lý tài sản và nhận được khoản tiền do ngân hàng chuyển giao, THADS sẽ tiếp tục tổ chức các đợt chi trả cho trái chủ theo quy định.

Nhiều bất động sản được đưa ra đấu giá

Một trong những nguồn thu hồi tiền thi hành án là việc xử lý, đấu giá các bất động sản liên quan đến bị án Trương Mỹ Lan. Mới đây nhất, ngày 30/10, THADS TPHCM thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại số 123 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TPHCM (địa chỉ cũ thuộc phường Bến Nghé).

Tài sản kể trên có giá khởi điểm hơn 349,4 tỷ đồng, được xác định theo chứng thư thẩm định giá của Công ty cổ phần Định giá và Đầu tư kinh doanh bất động sản Thịnh Vượng. Việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá nhằm ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản, phục vụ công tác thi hành án. Theo thông báo, tài sản này có mục đích sử dụng đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài.

Chấp hành viên THADS TPHCM cho biết, dù đã hết thời hạn theo thông báo kết quả thẩm định giá ngày 25/9/2026 nhưng đương sự không có văn bản yêu cầu thẩm định giá lại. Các tổ chức hành nghề đấu giá có nhu cầu tham gia phải nộp hồ sơ trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày thông báo được đăng trên cổng đấu giá tài sản quốc gia.

THADS TPHCM cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục xác minh, thẩm định giá, xử lý các tài sản liên quan và yêu cầu ngân hàng liên quan chuyển giao khoản tiền đang bị phong tỏa để tạo nguồn thi hành án. Đây là những công việc nhằm thu hồi tiền, phục vụ các đợt thanh toán tiếp theo cho những người được thi hành án.

Cơ quan thi hành án đề nghị các trái chủ và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không truy cập những đường dẫn không chính thống; thường xuyên theo dõi thông tin trên các kênh chính thức của cơ quan chức năng. Người dân cũng được khuyến cáo không tụ tập đông người, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng hoặc tiếp cận, cung cấp thông tin sai lệch.

Theo các bản án đã có hiệu lực pháp luật, bị án Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn số tiền hơn 30.000 tỷ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu.

Với gần 14.000 tỷ đồng đã được chi trả sau 11 đợt, công tác thi hành án vẫn đang được tiếp tục thông qua việc thu hồi tiền, xử lý tài sản và thực hiện các nghĩa vụ liên quan. Kết quả của quá trình này là cơ sở để cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức chi trả, bảo đảm quyền lợi của các bị hại theo quy định pháp luật.