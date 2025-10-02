Cuối tháng 9-2025, Thi hành án (THA) dân sự TP HCM đã thực hiện đợt chi trả thứ 4 trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với số tiền gần 300 tỉ đồng, đạt 0,9971% tổng số tiền phải THA.

Vừa mừng vừa lo

Nhiều trái chủ chia sẻ rằng mỗi lần nhận được tin nhắn báo tiền về tài khoản, họ vừa mừng vừa lo. Mừng là vì sau nhiều năm chờ đợi, những đồng tiền đầu tiên từ bản án đã thực sự "nhảy số", chứng tỏ quyền lợi của trái chủ từng bước được bảo đảm. Mặt khác, trong đợt chi trả thứ 4 vừa qua, trái chủ không bị thu phí THA. Thế nhưng niềm vui ấy chưa thể trọn vẹn, bởi khoản chi trả vẫn chỉ là "giọt nước giữa biển khơi" so với số vốn đã mất, trong khi tổng số tiền THA lên tới hơn 30.000 tỉ đồng.

Nhiều người cho hay mỗi lần nhận được tin nhắn báo tiền về vừa là chút an ủi vừa là nỗi thấp thỏm vì chẳng biết đến bao giờ mới có thể nhận đủ. Không ít trái chủ còn lo ngại việc xử lý tài sản, thu hồi tiền kéo dài sẽ khiến hành trình đòi lại công bằng trở nên mệt mỏi, dai dẳng.

Một số người khác cũng bày tỏ quan điểm cẩn trọng, mong muốn quá trình THA minh bạch và công bằng. "Chúng tôi đã mất quá nhiều thời gian và tiền bạc. Giờ chỉ mong cơ quan THA làm việc nghiêm túc, mọi khoản chi trả rõ ràng để không còn xảy ra tranh cãi hay sai sót" - chị N.T.T.T (ngụ TP HCM) chia sẻ.

Theo đó, THA dân sự TP HCM đang tổ chức thi hành bản án hình sự sơ thẩm số 504/2024/HSST ngày 17-10-2024 của TAND TP HCM, bản án phúc thẩm số 259/2025/HS-PT ngày 21-4-2025 của TAND Cấp cao tại TP HCM và Quyết định THA theo yêu cầu số 3699/QĐ-CTHADS ngày 16-6-2025 của Cục trưởng Cục THA dân sự TP HCM.

Theo các văn bản này, Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.000 tỉ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu, với tổng cộng 43.108 người, gồm các mã trái phiếu: QT-2018.12.1, SET.H2025, ADC-2018.09, ADC-2019.01, ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10. Đối với các mã trái phiếu khác không nằm trong bản án đã xét xử, THA dân sự TP HCM không có thẩm quyền tổ chức thi hành và cũng không thực hiện việc chi trả.

Từ ngày 25-6-2025 đến nay, THA dân sự TP HCM đã tiến hành 4 đợt chi trả. Đợt đầu tiên vào ngày 25-6 và 15-7-2025, hơn 7.250 tỉ đồng được chuyển đến tay các trái chủ, tương ứng 24,81% tổng số tiền. Đợt 2, ngày 17-7-2025, hơn 696 tỉ đồng được chi trả, tương ứng 2,4553% và đợt 3, ngày 20-8-2025, hơn 376 tỉ đồng, tương ứng 1,25%. Mới đây, cơ quan này cũng đã hoàn tất đợt chi trả thứ 4.

Như vậy, tính chung cả 4 đợt, các trái chủ đã nhận được gần 30% trên tổng số hơn 30.000 tỉ đồng mà Trương Mỹ Lan phải bồi thường, tương ứng hơn 8.700 tỉ đồng. Tất cả các đợt chi trả đều được thực hiện hoàn toàn qua tài khoản ngân hàng mà các trái chủ cung cấp.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòaẢnh: HOÀNG TRIỀU

Tiền chưa về đủ, tài sản chưa xử lý xong

Theo THA dân sự TP HCM, việc chi trả "nhỏ giọt" cho các trái chủ xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan. Trước hết, nguồn tiền phong tỏa hiện chưa được chuyển giao đầy đủ. Còn hơn 1.300 tỉ đồng đang bị phong tỏa tại các ngân hàng, chủ yếu ở Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhưng chưa được chuyển về tài khoản THA theo bản án sơ thẩm và phúc thẩm của 2 giai đoạn xét xử. Bên cạnh đó, khối tài sản kê biên của Trương Mỹ Lan, gồm bất động sản, cổ phần và nhiều quyền sở hữu khác, vẫn trong quá trình xác minh pháp lý, đo vẽ, thẩm định giá để chuẩn bị cho việc đấu giá, nên chưa thể kịp thời bổ sung vào nguồn chi trả.

Một nguyên nhân khác đến từ không ít trái chủ. Cụ thể, vẫn còn nhiều người chưa cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản hoặc giấy tờ nhận tiền. Riêng với 795 trường hợp, cơ quan THA buộc phải gửi số tiền vào sổ tiết kiệm theo quy định, chờ bổ sung thông tin để thực hiện chi trả.

Ngoài ra, do số tiền bồi thường lên tới hơn 30.000 tỉ đồng, việc chia nhỏ từng đợt là cần thiết để bảo đảm công bằng, tránh rủi ro khi nguồn tiền chưa thu hồi trọn vẹn. Đặc biệt, quy trình chi trả cho hơn 43.000 trái chủ đòi hỏi những thủ tục pháp lý nghiêm ngặt, từ thông báo, lập danh sách đến ký xác nhận, nên không thể thực hiện đồng loạt.

Đại diện THA dân sự TP HCM khẳng định việc chi trả từng phần là cần thiết để giữ vững sự minh bạch và công bằng, đồng thời cam kết mọi khoản tiền thu hồi được sẽ được chuyển đến tay người dân một cách kịp thời và đúng quy định.

Cũng theo cơ quan này, sau đợt chi trả thứ 4, công tác THA sẽ bước vào giai đoạn quan trọng với mục tiêu thu hồi triệt để số tiền phong tỏa còn lại, xử lý dứt điểm các tài sản đã kê biên, đồng thời chuẩn bị cho những đợt chi trả kế tiếp và giải quyết các vấn đề phát sinh, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của hơn 43.000 trái chủ.

Theo đó, THA dân sự TP HCM đang khẩn trương tiến hành xác minh, đo vẽ, thẩm định giá các bất động sản, cổ phần và quyền sở hữu khác thuộc Trương Mỹ Lan cùng các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ THA liên quan. Song song đó, cơ quan này tiếp tục yêu cầu Ngân hàng TMCP Sài Gòn chuyển toàn bộ số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án sơ thẩm và phúc thẩm về tài khoản THA. Khi quá trình xử lý tài sản hoàn tất và dòng tiền được chuyển giao, cơ quan THA sẽ triển khai ngay các đợt chi trả tiếp theo, với cam kết bảo đảm minh bạch, công bằng và đúng quy định pháp luật.

Kiện toàn ban chỉ đạo thu hồi tài sản Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 742, bổ sung, thay thế một số thành viên UBND các tỉnh và TP HCM nhằm tăng cường chỉ đạo THA, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ban Chỉ đạo 742 có cơ chế đặc biệt được Thủ tướng thành lập tháng 4-2025, chịu trách nhiệm nghiên cứu, phối hợp liên ngành và đề xuất giải pháp xử lý triệt để các vấn đề trọng yếu, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong xử lý đại án kinh tế này.



