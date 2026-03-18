TAND TPHCM dự kiến mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 22 bị cáo liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) và các đơn vị liên quan trong 4 ngày, từ 7-4.



Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, phiên tòa được mở công khai tại trụ sở TAND TPHCM, do thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa. Vụ án có 22 bị cáo với nhiều tội danh về tham nhũng và quản lý kinh tế.

Nhận hối lộ hàng chục tỉ đồng

Có 10 bị cáo được thay đổi hoặc áp dụng biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang bảo lĩnh sau một thời gian bị tạm giam.

Trong số này có ông Lê Quang Thung (cựu Quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc VRG) bị cáo buộc đã thỏa thuận với các đối tác để chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, quận 4 (cũ), TPHCM thông qua pháp nhân trung gian, không qua đấu giá; đồng thời nhận hối lộ 1,2 triệu USD và 200.000 SGD.

Ông Trần Ngọc Thuận (cựu Tổng giám đốc VRG) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ", với cáo buộc 2 lần nhận tổng cộng 45 tỉ đồng từ đối tác để hợp thức hóa việc chuyển nhượng vốn góp trái quy định.

Các bị cáo còn lại được áp dụng biện pháp bảo lĩnh chủ yếu thuộc nhóm bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", gồm nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ ngành cao su. Các bị cáo này bị cáo buộc tham gia ký kết, tham mưu hoặc thực hiện việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín trái quy định, không qua đấu giá, gây thất thoát tài sản nhà nước; trong đó có trường hợp hưởng lợi bất chính lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, các bị cáo bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" theo khoản 4 Điều 354 có thể đối mặt mức án từ 20 năm tù đến tù chung thân hoặc tử hình; tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo khoản 3 Điều 219 có khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù; còn tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 3 Điều 356 có mức án từ 10 đến 15 năm tù.

93 cá nhân, đơn vị liên quan

Tòa án đã triệu tập có tổng cộng 93 cá nhân, cơ quan và tổ chức tham dự phiên xét xử với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (7 cơ quan quản lý nhà nước, 18 doanh nghiệp và ngân hàng cùng 68 cá nhân).



Cựu Giám đốc Sở Tài chính Đào Thị Hương Lan đang bị truy nã

Trong danh sách này, các cơ quan quản lý nhà nước, gồm: Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TPHCM, Sở Tài chính TPHCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, Cục thuế tỉnh Gia Lai và UBND quận 4 (kế thừa quyền và nghĩa vụ là UBND phường Xóm Chiếu, TPHCM).

Các doanh nghiệp và ngân hàng được triệu tập gồm: Các công ty thuộc ngành cao su như Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa; Các tập đoàn và công ty bất động sản như Tập đoàn Novaland, Công ty Quốc Cường Gia Lai, Công ty Nova Phúc Nguyên, Công ty Việt Tín, Công ty Thịnh Vượng, Công ty Hoa Sen Vàng; Hệ thống các ngân hàng thương mại như VietinBank, ACB, OCB, MB, An Bình, Liên doanh Việt - Nga, BIDV.

Để đảm bảo công tác bào chữa, có hơn 22 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo.

Cựu Giám đốc Sở Tài chính Đào Thị Hương Lan có luật sư bào chữa Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Đào Thị Hương Lan (SN 1960; nguyên là Giám đốc Sở Tài chính TPHCM) bị cáo buộc có sai phạm trong việc thực hiện công vụ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định bà Đào Thị Hương Lan đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã số 3057/QDTN-CSKT-P5 vào ngày 26-8-2025. Mặc dù đang bỏ trốn, quyền lợi hợp pháp của bà Lan tại phiên tòa vẫn được đảm bảo thông qua luật sư bào chữa của bà.



