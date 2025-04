Ngày 11-4, tại buổi họp cơ quan báo, đài quý I/2025, Đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, đã thông tin vụ án xảy ra tại Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Khu Công nghiệp Cần Thơ (Công ty CIPCO).

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thông tin tại buổi họp báo

Đại tá Vũ Thành Thức cho biết đối với vụ án này, Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Mở rộng điều tra, các bị can còn phạm tội khác, độc lập với tội danh trên, vì thế hiện nay vụ án đang được điều tra mở rộng.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương vừa có kết luận ông Nguyễn Văn Hiếu trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ và ông Trần Việt Trường khi giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Về việc này, trả lời tại buổi họp báo, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thông tin liên quan đến vụ án điều tra mở rộng vụ án tại Công ty CIPCO, trên cơ sở kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Thành uỷ đã ban hành kế hoạch triển khai kết luận trên. Trong đó, giao cho Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ trực tiếp tổ chức kiểm tra đối với tập thể, cá nhân có liên quan gồm Đảng uỷ Văn phòng UBND TP cũng như chi uỷ của Công ty CIPCO.

"Trong ngày 10-4, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ đã công bố triển khai. Còn kết quả kiểm tra vi phạm tới mức độ nào thì Uỷ Ban Kiểm tra Thành uỷ sau khi kết luận sẽ thông tin đến báo chí" - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nói.

Bị can Đặng Minh Thừa

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Minh Thừa (48 tuổi), Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước khu vực phía Nam kiêm Chủ tịch Công ty CIPCO.

Việc khởi tố, bắt tạm giam bị can Thừa là kết quả điều tra mở rộng vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CIPCO và ông Thừa bị điều tra về hành vi đưa hối lộ.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Phúc (Tổng Giám đốc) cùng kế toán trưởng, nhân viên Phòng Kế hoạch kinh doanh của Công ty CIPCO để điều tra về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.