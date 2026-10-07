Vụ án mạng khiến 3 mẹ con tử vong ở Đồng Nai: Người chồng xuất viện, về quê Nghệ An

Anh Q. sống sót sau vụ tấn công nhưng bị thương, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 76%.

Liên quan đến vụ án mạng khiến 3 mẹ con tử vong, xảy ra tại Đồng Nai hồi đầu tháng 9/2026, nạn nhân duy nhất trong gia đình sống sót là anh N.V.Q. (40 tuổi, trú xã Bình Minh, TP Đồng Nai). Anh Q. bị đối tượng Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, trú tại Đồng Nai) chém nhiều nhát, tỷ lệ thương tật 76%. Thời gian qua, anh Q. điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai.

Ngày 7/10, thông tin trên báo Lao Động cho hay, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai xác nhận, anh Q. đã xuất viện. Theo luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, sau khi xuất viện, anh Q. được gia đình thu xếp đưa về quê nhà ở Nghệ An để tiếp tục điều trị và thuận tiện cho việc chăm sóc.

Anh Q. đã xuất viện sau hơn 1 tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai và sẽ về quê ở Nghệ An. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước đó, vào ngày 6/10, TAND TP Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Anh về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Đức Anh là kẻ đã dùng hung khí tấn công gia đình anh Q. khiến vợ và 2 con của anh Q. không qua khỏi.

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, anh Q. đã không thể trực tiếp tham dự phiên tòa do tình trạng sức khỏe và tâm lý chưa cho phép. Trước đó vào ngày 2/10, gia đình đã thông tin cho anh về việc vợ và 2 con của anh tử vong trong vụ thảm án. Biết tin, người đàn ông bị sốc nặng về tinh thần. Gia đình đã phải mời bác sĩ tâm lý để giải thích, hỗ trợ tâm lý cho anh.

Đối tượng Nguyễn Đức Anh nhận hình phạt cao nhất là tử hình cho tội ác hắn gây ra. (Ảnh: VTC News)

Ngày 6/10, TAND TP Đồng Nai đã tuyên phạt Nguyễn Đức Anh tử hình về tội "Giết người" và 6 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp hình phạt là tử hình.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho các bị hại hơn 1,1 tỷ đồng.