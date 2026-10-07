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Vụ án mạng khiến 3 mẹ con tử vong ở Đồng Nai: Người chồng xuất viện, về quê Nghệ An

Lam Giang (Tổng hợp)
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Anh Q. sống sót sau vụ tấn công nhưng bị thương, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 76%.

Liên quan đến vụ án mạng khiến 3 mẹ con tử vong, xảy ra tại Đồng Nai hồi đầu tháng 9/2026, nạn nhân duy nhất trong gia đình sống sót là anh N.V.Q. (40 tuổi, trú xã Bình Minh, TP Đồng Nai). Anh Q. bị đối tượng Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, trú tại Đồng Nai) chém nhiều nhát, tỷ lệ thương tật 76%. Thời gian qua, anh Q. điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai.

Ngày 7/10, thông tin trên báo Lao Động cho hay, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai xác nhận, anh Q. đã xuất viện. Theo luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, sau khi xuất viện, anh Q. được gia đình thu xếp đưa về quê nhà ở Nghệ An để tiếp tục điều trị và thuận tiện cho việc chăm sóc.

Vụ án mạng khiến 3 mẹ con tử vong ở Đồng Nai: Người chồng xuất viện, về quê Nghệ An - Ảnh 1.

Anh Q. đã xuất viện sau hơn 1 tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai và sẽ về quê ở Nghệ An. (Ảnh: Tiền Phong) 

Trước đó, vào ngày 6/10, TAND TP Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Anh về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Đức Anh là kẻ đã dùng hung khí tấn công gia đình anh Q. khiến vợ và 2 con của anh Q. không qua khỏi.

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, anh Q. đã không thể trực tiếp tham dự phiên tòa do tình trạng sức khỏe và tâm lý chưa cho phép. Trước đó vào ngày 2/10, gia đình đã thông tin cho anh về việc vợ và 2 con của anh tử vong trong vụ thảm án. Biết tin, người đàn ông bị sốc nặng về tinh thần. Gia đình đã phải mời bác sĩ tâm lý để giải thích, hỗ trợ tâm lý cho anh.

Vụ án mạng khiến 3 mẹ con tử vong ở Đồng Nai: Người chồng xuất viện, về quê Nghệ An - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Đức Anh nhận hình phạt cao nhất là tử hình cho tội ác hắn gây ra. (Ảnh: VTC News)

Ngày 6/10, TAND TP Đồng Nai đã tuyên phạt Nguyễn Đức Anh tử hình về tội "Giết người" và 6 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp hình phạt là tử hình.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho các bị hại hơn 1,1 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Đức Anh từng có quan hệ tình cảm với một cô gái 17 tuổi, trú xã Bình Minh, TP Đồng Nai. Sau khi chia tay, Đức Anh nảy sinh ý định trả thù. Đêm 2/9, sau khi uống rượu cùng bạn, Đức Anh nhiều lần tìm đến nhà bạn gái cũ.

Khoảng 0 giờ ngày 3/9, Đức Anh mang theo 2 con dao, trèo qua mái nhà hàng xóm để tìm cách đột nhập nhưng bị bố của cô gái phát hiện, đuổi về. Sau đó, Đức Anh trèo sang nhà anh Q. - liền kề nhà bạn gái cũ rồi đột nhập vào bên trong. Tại đây, đối tượng dùng dao tấn công anh Q. Trong lúc chống trả, anh Q. khiến Đức Anh bị thương. Tuy nhiên, Đức Anh vẫn tiếp tục truy đuổi anh Q. ra khu vực đường phía trước nhà và dùng dao đâm nhiều lần khiến nạn nhân bị thương nặng.

Chưa dừng lại, Đức Anh quay vào nhà, tiếp tục dùng dao tấn công vợ và 2 con của anh Q. tử vong. Ngay sau khi gây án, Đức Anh bị lực lượng Công an TP Đồng Nai bắt giữ tại hiện trường.

Vụ 3 mẹ con cô giáo bị chém, 1 người tử vong: Hoàn cảnh đáng thương của nạn nhân
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