Vụ án mạng gây chấn động bóng đá Malaysia: Nghi phạm là cầu thủ nhập tịch

Cụ thể, vào tối 1/11, một vụ nổ súng đã xảy ra ở thị trấn Sungai Golok, tỉnh Narathiwat (Thái Lan), khu vực biên giới giữa hai nước Thái Lan và Malaysia khiến một nạn nhân tử vong. Nạn nhân và nghi phạm đều là những người mang quốc tịch Malaysia.

Theo thông tin từ phía cảnh sát Malaysia, nghi phạm là một cựu cầu thủ nhập tịch, từng thi đấu cho CLB bóng đá Kelantan (Malaysia).

Phát biểu trên hãng truyền thông New Straits Times, cảnh sát trưởng bang Kelantan, ông Datuk Mohd Yusoff Mamat nói: “Dựa trên cuộc điều tra của chúng tôi, chúng tôi đã xác định được nghi phạm, đó là một cựu cầu thủ nhập tịch, từng chơi cho CLB bóng đá của bang Kelantan.

Chúng tôi đang truy nã nghi phạm này. Ngoài việc thiết lập các chốt chặn, tôi đã chỉ đạo các đơn vị quản lý biên giới tăng cường giám sát”.

Cảnh sát Malaysia đã đưa ra những thông tin ban đầu về vụ án.

Hiện tại, danh tính của thủ phạm vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, những thông tin mới nhất về vụ án vừa xảy ra, đã ngay lập tức khiến làng bóng đá Malaysia xôn xao, đặc biệt trong bối cảnh cầu thủ nhập tịch đang là chủ đề nóng của quốc gia này.

Bóng đá Malaysia liên tiếp trải qua hàng loạt cú sốc sau vụ lùm xùm nhập tịch, khiến dư luận và người hâm mộ thất vọng. Hiện, FIFA cũng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khi nhóm 7 cầu thủ nhập tịch bị cấm thi đấu 1 năm.