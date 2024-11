Theo cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Thanh Hóa, trong vụ án Hạc Thành Tower (số 3, Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa) mà cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và 10 bị can khác bị truy tố, cơ quan công an cũng đã triệu tập, làm việc với 40 cá nhân có liên quan tại nhiều đơn vị, sở, ngành.

Cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến (phải) và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng khi còn tại vị

Cụ thể, có 11 cá nhân thuộc Công ty TNHH Một thành viên Sông Mã; 11 cá nhân thuộc Sở Tài chính Thanh Hóa và liên ngành tham gia vào việc áp dụng giá giao đất tại số 3 Phan Chu Trinh; 8 cá nhân tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Hạc Thành Tower; 6 cá nhân thuộc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Sông Mã và Sở Tài chính.

Cáo trạng thể hiện những cá nhân có liên quan tại các đơn vị trên không đủ căn cứ xử lý hình sự, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét xử lý về mặt hành chính.

Ngoài ra, có 4 cá nhân thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa là các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông: Vương Văn Việt, Nguyễn Đức Quyền, Phạm Đăng Quyền và Nguyễn Ngọc Hồi, đã tham gia cho ý kiến về giá giao đất cho Công ty TNHH Một thành viên Sông Mã không đúng quy định, Tuy nhiên, các cá nhân này không được giao nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực giá, tài chính. Xét tính chất, mức độ hành vi tham gia, cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Dự án Hạc Thành Tower, nơi một loạt quan chức ở Thanh Hóa vướng lao lý

11 bị can bị truy tố gồm: Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Nguyễn Đình Xứng, cựu chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Mạnh Sơn và Đinh Xuân Hướng, cựu chủ tịch và tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Mã; Đinh Cẩm Vân, Nguyễn Bá Hùng, cựu giám đốc và phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa; Văn Xuân Hùng, cựu trưởng phòng Giá (Sở Tài chính); Cù Đình Hiền, cựu phó chánh văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Nam, cựu phó phòng Kế hoạch Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; Ngô Đình Chén, cựu phó giám đốc Sở Tài chính; Trần Công Tỏ, cựu trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp (Sở Tài chính Thanh Hóa).

Các bị can này được xác định gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước hơn 55,8 tỉ đồng liên quan tới việc giao đất thực hiện dự án Hạc Thành Tower cho Công ty Sông Mã tại ngã tư đường Phan Chu Trinh và Hạc Thành (TP Thanh Hóa).

Theo cáo trạng truy tố, 11 bị can trong vụ án bị truy tố theo Khoản 3, Điều 219, Bộ Luật Hình sự trong khung hình phạt từ 10-20 năm tù.

Liên quan đến vụ án này, hiện 11 bị can đã nộp khắc phục hậu quả với tổng số tiền hơn 58 tỉ đồng. Trong đó, bị can Trịnh Văn Chiến và Nguyễn Đình Xứng, mỗi người 22,5 tỉ đồng; Đinh Cẩm Vân nộp 10 tỉ đồng; Nguyễn Mạnh Sơn và Đinh Xuân Hướng mỗi người 1 tỉ đồng...

Cáo trạng cũng thể hiện, 11 bị can đều có tình tiết giảm nhẹ do có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, gia đình có công với cách mạng, không có tình tiết tăng nặng, riêng bị can Trịnh Văn Chiến được áp dụng thêm điểm X, Khoản 1.