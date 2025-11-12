Địa điểm được giới thiệu là trụ sở Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam tại Hà Nội.

Trong số tiền 9.113 tỷ đồng huy động được nói trên, Thúy dùng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại gần 5.000 tỷ đồng (trong tổng số 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại), Chủ tịch Công ty Nhật Nam và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào các mục đích cá nhân.

Tại Cơ quan điều tra (CQĐT), bị can Thúy khai, Công ty Nhật Nam do bị can thành lập nhưng thực tế không có việc góp vốn vào công ty. Mục đích thành lập doanh nghiệp là để huy động vốn của nhà đầu tư thông qua việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, sau đó sử dụng tiền của nhà đầu tư để đầu tư, kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn, thu lợi nhuận trả cho khách.

Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy. Ảnh CAND

Bà chủ Công ty Nhật Nam không thừa nhận việc thuê các thành viên Ban cố vấn để tạo dựng hình ảnh, uy tín, nhằm huy động vốn. Số tiền huy động được, Thúy khai sử dụng khoảng 900 tỷ đồng để đầu tư góp vốn.

Trong đó, góp vốn đầu tư vào Công ty Ngôi sao 40,8 tỷ đồng, góp vốn vào Công ty Nhật Nam Sơn Tây 99 tỷ đồng, góp vốn vào Công ty Sông Đà Nhật Nam 450 tỷ đồng, góp vốn vào Công ty Sông Đà Invest 98 tỷ đồng, góp vốn vào Công ty Nam Nhật Khang 88 tỷ đồng, sử dụng 191 tỷ đồng mua 30% cổ phần Công ty Sông Đà...

Ngoài ra, Vũ Thị Thúy còn sử dụng pháp nhân Công ty Nhật Nam mua khoảng 30 lô đất của người dân tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội với khoảng 30-40 tỷ đồng, mua 26 lô đất tại Thanh Hóa trị giá 20 tỷ đồng, mua 40 lô đất 50 năm tại Đăk Lăk đứng tên Công ty Nhật Nam và Mai Thanh Tùng (chồng cũ của bà Thúy đứng tên 20 lô) trị giá 24 tỷ đồng, mua 5 lô đất tại Tây Ninh giá 3,7 tỷ đồng.

Công ty Nhật Nam còn mua 8 lô đất trồng cây lâu năm tại Phú Quốc trị giá 67 tỷ đồng. Bị can Thúy cũng đứng tên mua 38 lô biệt thự trị giá trên 300 tỷ đồng và đầu tư dự án Lục Ngạn Bắc Giang 100 tỷ đồng.

Theo lời khai của Vũ Thị Thúy, các bất động sản đã đầu tư nhưng không bán lại được do tình hình kinh tế suy thoái, dẫn đến sau đó phải gán nợ. Công ty Nhật Nam cũng bỏ ra khoảng 100 tỷ đồng thuê mặt bằng, mở 4 nhà hàng, khách sạn để kinh doanh nhưng đến cuối năm 2022, phải đóng cửa do kinh doanh không hiệu quả.

Số tiền còn lại, Thúy sử dụng để trả tiền gốc, lãi cho nhà đầu tư. Thúy không giải trình được căn cứ đưa ra mức lãi suất 30%/ năm cho nhà đầu tư. Bà chủ Công ty Nhật Nam thừa nhận việc rút tiền khách góp vốn vào công ty để ngoài sổ sách, không hạch toán kê khai theo quy định. Đến tháng 6-2023, doanh nghiệp không còn tiền để thanh toán, phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư.

CQĐT đã ghi lời khai được của 3.925 cá nhân bỏ tiền đầu tư vào Công ty Nhật Nam với tổng số tiền hơn 1.920 tỷ đồng. Các nhà đầu tư đã nhận lại hơn 845 tỷ đồng và còn bị chiếm đoạt hơn 1.073 tỷ đồng.

Theo lời khai của người bị hại, thông qua các trạng mạng xã hội và các sale, họ nhận được thông tin về việc Công ty Nhật Nam huy động vốn thông qua việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh. Công ty cam kết trả tiền, phân chia lợi nhuận (cả gốc và lãi) theo ngày trong thời hạn 2 năm với lợi nhuận thu về 168-192%.

Những người bị hại còn được nghe người của Công ty Nhật Nam quảng cáo về việc doanh nghiệp này có bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam, trị giá hàng nghìn tỷ đồng, được dùng để đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh ký với nhà đầu tư.

Công ty Nhật Nam còn kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả, thu lợi nhuận hàng ngày để trả cho các nhà đầu tư… Công ty cam kết, tiền đầu tư sẽ không bao giờ mất, nếu mất sẽ được đền bù. Vì thế mà các nhà đầu tư đã tin tưởng ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, nộp tiền cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, từ khoảng tháng 10/2022, Công ty Nhật Nam đưa ra nhiều lý do không thanh toán cho nhà đầu tư nên nhiều nhà đầu tư đã làm đơn tố giác Vũ Thị Thúy có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do vụ án này xảy ra trên địa bàn cả nước, số lượng bị hại đặc biệt lớn, CQĐT ủy thác điều tra đến CQĐT các tỉnh, thành phố để ghi lời khai của các bị hại. Ngoài ra, CQĐT còn thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để bị hại đến CQĐT địa phương trình báo, ghi lời khia.