Vụ "ăn chặn" tiền hỗ trợ bão lũ ở Nghệ An: Đã có 4 nữ cán bộ bị bắt

Ngày 20/10, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Duyên (SN 1987, công chức tài chính - kế toán xã Khai Sơn).



Được biết, bị can Duyên bị bắt tạm giam liên quan đến vụ án sai phạm trong công tác chi trả tiền hỗ trợ khôi phục sản xuất bị thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2020, xảy ra trên địa bàn xã Khai Sơn, Anh Sơn, Nghệ An.

Công an khám xét giấy tờ liên quan đến các bị can.

Liên quan đến vụ án này, trước đó Công an huyện Anh Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1981, Chủ tịch UBND xã Khai Sơn) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Phan Thị Hoài (SN 1992, công chức địa chính - nông nghiệp xã Khai Sơn) và Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1968, Phó thôn 7, xã Khai Sơn) cùng bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn, trong khi thi hành công vụ".

Trước đó từ thông tin phản ánh và cung cấp của người dân, cơ quan chức năng phát hiện có nhiều dấu hiệu sai phạm trong việc chi trả, hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra vào cuối năm 2020 trên địa bàn xã Khai Sơn.

Theo tài liệu, vào năm 2020, xã Khai Sơn bị ảnh hưởng bởi lụt bão dẫn đến việc nhiều tài sản của người dân trên địa bàn xã này bị thiệt hại. UBND xã Khai Sơn sau đó đã có tờ trình gửi huyện Anh Sơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại cho người dân với mức hỗ trợ là hơn 993 triệu đồng.

Khi được huyện Anh Sơn đồng ý hỗ trợ, việc chi trả cho người dân được xã Khai Sơn tiến hành từ tháng 8/2021. Tuy nhiên, quá trình chi trả xuất hiện nhiều vấn đề bất thường, chi trả sai đối tượng, nhiều trường hợp có tên nhiều lần ở các xóm khác nhau để nhận tiền hỗ trợ.

Các cán bộ trực tiếp thực hiện chi trả đã dùng nhiều thủ đoạn cho người dân ký khống vào tờ giấy trắng để thực hiện việc phạm tội, ăn chặn tiền hỗ trợ bão lũ của người dân.