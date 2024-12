Vụ án "Cây chổi vàng": Khởi tố thêm 6 người của Tạp chí Môi trường và Đô thị VN

Ngày 28/12, Bộ Công an thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố thêm 6 bị can thuộc Văn phòng Tây Bắc và Ban Media của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, liên quan vụ án "Cây chổi vàng".

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình thông tin về vụ án "Cây chổi vàng" tại buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an năm 2024. (Ảnh: Trọng Phú)

Cụ thể, các bị can gồm: Phạm Hồng Dương (SN 1981) trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định - Trưởng Văn phòng Tây Bắc; Phạm Ngọc Hoàng (SN 1989) trú tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh - Trưởng Ban Media; Nguyễn Văn Bình (1990), trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội - phóng viên; Nguyễn Đức Anh (1996) trú tại phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An - phóng viên; Nguyễn Tiến Dũng (1988) trú tại xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ - phóng viên; Trần Thị Thúy (1981) trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định - Kế toán.

Trong số đó chỉ riêng bị can Trần Thị Thuý được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, 5 bị can còn lại bị bắt tạm giam. Các bị can trên bị khởi tố để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khởi tố 23 bị can liên quan đến lãnh đạo, phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, phát biểu tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an năm 2024 vào ngày 26/12, Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết các đối tượng trong Tạp chí Môi trường và đô thị Việt Nam đã lợi dụng danh nghĩa phóng viên, tích cực tìm hiểu về sai phạm tại nhiều địa phương, sau đó đăng bài "phản ánh" tiêu cực.

Các đối tượng sử dụng link bài viết để đe doạ, uy hiếp buộc các nạn nhân phải tham gia vào chương trình "Cây chổi vàng", dưới danh nghĩa do Tạp chí phát động. Đến nay, Tạp chí đã 4 lần tổ chức chương trình này vào các năm 2018, 2020, 2022, 2024.

Lực lượng chức năng xác định, từ năm 2018 đến 2024 đã có 3.119 hợp đồng, bao gồm hợp đồng quảng cáo, hợp đồng liên quan đến chương trình "Cây chổi vàng"…được ký với trị giá hơn 80 tỷ đồng.