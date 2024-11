Vụ án bí ẩn nhất Kpop: Nam ca sĩ qua đời với 28 vết tiêm, nghi phạm bạn gái tài phiệt nhởn nhơ suốt 29 năm

Newsen đưa tin ngày 20/10 là kỷ niệm 29 năm nam ca sĩ Kim Sung Jae qua đời. Dù Kim Sung Jae ra đi đã gần 3 thập kỷ nhưng tầm ảnh hưởng của nam ca sĩ vẫn rất lớn trong làng nhạc. Nhiều nghệ sĩ trẻ kính trọng và coi Kim Sung Jae là hình mẫu noi theo.

Cái chết của Kim Sung Jae được xem là bí ẩn lớn nhất Kpop. Vào ngày 20/11/1995, nam ca sĩ được phát hiện qua đời trong 1 khách sạn ở phường Hongeun, quận Seodaemun, Seoul. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy có 28 vết kim tiêm trên cánh tay người quá cố. Trong máu nam ca sĩ có chứa chất tiletamine-zolazepam - loại chất kích thích động vật cực mạnh. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của Kim Sung Jae. Đã gần 3 thập kỷ trôi qua nhưng hung thủ vẫn chưa được xác định, còn nghi phạm thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Kim Sung Jae là ai?

Kim Sung Jae sinh ngày 18/4/1972 tại Hàn Quốc. Từ nhỏ, anh đã sớm có niềm đam mê vũ đạo và ca hát. Ca sĩ quá cố nhanh chóng tham gia vào nhiều cuộc thi lớn nhỏ với hy vọng trở thành ngôi sao giải trí trong tương lai.

Kim Sung Jae thời trẻ.

Năm 1993, 2 thanh niên trẻ tuổi chính thức "chào sân" Kpop dưới tên gọi Deux. Với phong cách âm nhạc độc đáo, Deux nhanh chóng trở thành nhóm nhạc được khán giả trẻ đón nhận và yêu thích. Dù không thể nổi đình nổi đám bằng nhóm nhạc được yêu thích nhất bấy giờ là Seo Taiji And Boys, nhưng Deux vẫn có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí. Từ phong cách thời trang đến những màn trình diễn đỉnh cao, mới lạ của bộ đôi nam idol này đều là chủ đề hot với giới trẻ thời đó.

Sau 2 năm hoạt động, phát hành 4 album và đạt được nhiều thành tích, Deux bất ngờ tan rã. 2 thành viên Lee Hyun Do và Kim Sung Jae giải tán nhóm theo đuổi sự nghiệp solo. Quyết định bất ngờ này khiến nhiều fan của Deux ngỡ ngàng, sốc và không thể chấp nhận nổi. Điều không thể ngờ hơn là tấn bi kịch của Kim Sung Jae đã xảy đến ngay sau khi anh phát hành ca khúc solo đầu tay As I Told You.

Deux là nhóm nhạc được yêu thích thập niên 1990.

Cái chết đột ngột làm chấn động cả showbiz

Vào ngày 19/11/1995, Kim Sung Jae lần đầu tiên biểu diễn ca khúc solo As I Told You tại đài SBS. Sân khấu hôm đó vô cùng thành công, khán giả cổ vũ nồng nhiệt, khen ngợi âm nhạc cũng như phong cách trình diễn của Kim Sung Jae. Sau khi kết thúc chương trình, nam ca sĩ trở về khách sạn ở Seodaemun, Seoul để nghỉ ngơi cùng các vũ công phụ họa và bạn gái họ Kim. Chẳng ai ngờ đó đó chính là những giờ khắc cuối cùng của cuộc đời ca sĩ bạc mệnh.

Sáng hôm sau (ngày 20/11/1995), đoàn vũ công bàng hoàng phát hiện Kim Sung Jae đã tử vong trong phòng ngủ. Ngay lập tức, thông tin này đã khiến công chúng sốc nặng, cả làng giải trí chấn động. Các fan của Kim Sung Jae sững sờ, bàng hoàng, không nói nên lời, không thể tin được vì họ chỉ vừa mới gặp anh vào hôm qua.

Nam ca sĩ đột ngột qua đời khi mới 23 tuổi.

Ngay lập tức, cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Nguyên nhân cái chết ban đầu được xác định là do làm việc quá sức, nạn nhân đã đột ngột lên cơn đau tim và qua đời. Tuy nhiên mọi chuyện không hề đơn giản như thế. Trong quá trình khám nghiệm tử thi, các chuyên gia pháp y đã phát hiện ra trên cánh tay phải của Kim Sung Jae có 28 mũi kim chi chít. Trong máu nam ca sĩ có chứa chất tiletamine-zolazepam, là một chất kích thích động vật cực mạnh. Và đây mới chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Kim Sung Jae.

Ban đầu cơ quan chức năng nghi ngờ nam ca sĩ tự kết liễu đời mình, nhưng khả năng này đã bị bác bỏ. Kim Sung Jae là người thuận tay phải, trong khi các vết tiêm cũng nằm phía tay phải. Cảnh sát cho hay nếu như anh tự tử, các vết tiêm sẽ phải xuất hiện ở tay trái.

Chưa kể trước đó, nam ca sĩ có sự nghiệp rực rỡ, mối quan hệ rất tốt với đồng nghiệp, bạn bè và rất vui mừng với màn solo thành công. Mẹ của Kim Sung Jae cũng cho biết anh là người không bao giờ mặc áo dài tay khi đi ngủ, có thói quen chỉ mặc áo cộc tay hoặc cởi trần. Thế nhưng Kim Sung Jae lại được phát hiện tử vong khi mặc 1 chiếc áo dài tay, điều này làm dấy lên nghi vấn nam ca sĩ bị sát hại.

Cận cảnh 28 vết kim tiêm bí ấn trên tay nam ca sĩ.

Nghi phạm lộ diện và cuộc đuổi bắt suốt 3 thập kỷ

Tiếp tục điều tra theo hướng này, cảnh sát đã khoanh vùng được nghi phạm là bạn gái của Kim Sung Jae - cô Kim. Chiếc áo dài tay nam ca sĩ mặc lúc qua đời là món quà của cô gái này. 1 dược sĩ khai nhận cô Kim từng đến mua chất kích thích động vật và nói rằng mua cho thú cưng, đồng thời yêu cầu ông hãy giữ bí mật. Cảnh sát cho biết cô Kim được cho là có động cơ giết người vì vào 1 tuần trước đó, Kim Sung Jae đã nói lời chia tay, khiến cô này trở nên điên loạn.

Được biết cô Kim là người có xu hướng ám ảnh thái quá với bạn trai. Cô không muốn Kim Sung Jae nói chuyện với các fan. Mỗi khi fan tới gần, cô bạn gái này đều cản lại. Có lần cô Kim đã trói Kim Sung Jae lại khi anh đang ngủ, để nam ca sĩ không thể đi ký hợp đồng. Cô từng bắn bạn trai bằng súng hơi ga, khiến anh bị thương ở chân. Khi Kim Sung Jae ở Mỹ, bạn gái cũng "khủng bố điện thoại" nhiều đến mức khiến nam ca sĩ nổi điên lên và không thèm nghe máy. Kim nghi ngờ bạn trai đã hẹn hò ai đó ở Mỹ nên điên cuồng "khủng bố" cả người thân và bạn bè của anh.

Các vũ công khai rằng đêm đó họ ở trong 1 phòng, Kim Sung Jae ở phòng khác cùng bạn gái. 1 vũ công nghe thấy tiếng máy giặt hoạt động và thấy cô Kim đang làm gì đó. Sau khi Kim Sung Jae tử vong, cô gái này đã cố gắng đút lót cảnh sát để họ không khám nghiệm tử thi của nam ca sĩ. Mọi nhân chứng và vật chứng đều hướng về kết luận bạn gái của Kim Sung Jae chính là hung thủ.

Dược sĩ xác nhận cô Kim mua thuốc kích thích động vật. Mọi nhân chứng, bằng chứng đều hướng về kết luận bạn gái Kim Sung Jae là hung thủ.

Trong phiên toà đầu tiên, Thẩm phán đã phán quyết Kim tội giết người và đưa ra mức án tử hình. Nhưng khi bị tạm giam, cô gái này luôn phủ nhận mọi lỗi lầm. Ở phiên toà thứ 2, cô bị kết án tù chung thân. Thế nhưng tất cả đã đảo chiều vào phiên tòa thứ 3. Toàn bộ nhân chứng, bao gồm cả người dược sĩ, các vũ công cũng đều thay đổi lời khai và nói không thể nhớ gì. Điều này dẫn đến việc cô Kim được trắng án với lý do "không đủ bằng chứng kết tội". Cô gái này ngay lập tức được thả tự do.

Lúc này, gia thế khủng của cô gái này mới được tiết lộ. Bạn gái của Kim Sung Jae là tiểu thư tài phiệt, gia đình cực kỳ giàu có và sở hữu 10 công ty chế tạo dược phẩm. 1 thành viên trong gia đình còn là chính trị gia có tiếng. Lúc này, hàng loạt tin đồn cho rằng gia đình cô Kim đã "một tay che trời", dùng tiền bạc và thế lực để chạy án. Sau khi được thả, cô Kim đi phẫu thuật thẩm mỹ, đổi tên và sống cuộc sống giàu sang sung sướng.

Chân dung nghi phạm họ Kim.

Nỗi đau âm ỉ 3 thập kỷ trong lòng người ở lại

Phán quyết của tòa đã khiến fan của Deux, người bạn thân Lee Hyun Do và gia đình của Kim Sung Jae rơi vào trạng thái tuyệt vọng như muốn phát điên. Lee Hyun Do dù đang quảng bá thành công với nhóm nhạc mới Sajahu nhưng cũng quyết định ngừng lại vì quá sốc. Gia đình Kim Sung Jae đau đớn, tuyệt vọng và tiếp tục đệ đơn lên tòa án nhưng không được chấp thuận.

Vào ngày 2/4/2018, người hâm mộ và người thân của cố nghệ sĩ Kim Sung Jae đã gửi một bản kiến nghị hơn 3000 chữ ký cho chính phủ yêu cầu tái điều tra cái chết bí ẩn của nam ca sĩ. Đến tháng 8/2019, đài SBS quyết định phát sóng chương trình điều tra We Want To Know về cái chết của nam ca sĩ nhưng nhanh chóng bị tòa án cấm sóng. Người gửi đơn kiến nghị không ai khác chính là cô Kim. Tòa án cho rằng nếu được phát sóng, tập phim sẽ gây ra thiệt hại và danh dự của cô Kim sẽ bị ảnh hưởng lớn.

Bản kiến nghị điều tra lại cái chết của Kim Sung Jae có đến hơn 3000 chữ ký.

Sau hơn 20 năm cố gắng đi tìm công lý cho con, mẹ của Kim Sung Jae đã qua đời vì tuổi già sức yếu. Giờ đây chỉ còn anh trai nam ca sĩ tiếp tục chiến đấu. Người đàn ông này cho biết gia đình không thể hiểu được phán quyết của tòa án. Gia đình anh không có ý muốn trừng phạt hay trách oan bất cứ ai mà chỉ muốn được biết sự thật xảy ra vào đêm hôm đó. Anh trai của Kim Sung Jae cũng rất cảm động khi còn nhiều người nhớ đến em trai và luôn ủng hộ gia đình trong con đường đi tìm sự thật này.

Chỉ còn anh trai Kim Sung Jae tiếp tục chiến đấu vì công lý cho nam ca sĩ.

Nhiều năm trôi qua, người bạn thân cùng nhóm Lee Hyun Do cũng đã kể về kỷ niệm cuối cùng với nam ca sĩ quá cố. 1 ngày trước khi Kim Sung Jae rời Mỹ về Hàn Quốc để debut solo, đôi bạn thân đã cãi nhau vì Lee Hyun Do cảm thấy buồn khi bạn rời xa. Dù Kim Sung Jae đã có ý làm hòa và muốn bắt tay nhưng Lee Hyun Do rất giận và không đáp lại. Đêm hôm đó, Lee đã mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Trong mơ, anh và bạn thân vừa kết thúc buổi diễn và gặp fan khi ra về. Điều kỳ lạ rằng tất cả chỉ đưa hoa cho Lee Hyun Do mà không đưa cho Kim Sung Jae, người đang đứng phía xa. Lee Hyun Do đến gần và đưa hoa cho Kim Sung Jae nhưng nam ca sĩ chỉ nói: "Không sao đâu, ngày mai tớ sẽ có rất nhiều hoa".

Sau khi Kim Sung Jae qua đời, Lee Hyun Do đã ra nhiều album tưởng niệm người bạn thân và từng xuất hiện trên chương trình Sugarman 2 để hát lại ca khúc ngày xưa của Deux. Đến nay, các fan của Deux vẫn còn nhớ đến một Kim Sung Jae hiền lành, điển trai và vô cùng tài năng. Hàng năm, người hâm mộ vẫn luôn tập trung lại, tưởng niệm anh vào tháng 11 hàng năm. Dù nam ca sĩ đã đi xa nhưng hình ảnh đẹp và những ký ức về anh sẽ còn mãi trong lòng người hâm mộ và gia đình, bạn bè thân thiết. Đến nay, dù đã 29 năm trôi qua nhưng vụ án này vẫn chưa có lời giải, trở thành vụ giết người bí ẩn nhất lịch sử làng giải trí xứ Hàn.