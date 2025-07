Chị Huỳnh Thị Anh Thư, mẹ ruột của cháu bé Hanawa Yukiji (quốc tịch Nhật Bản), nạn nhân trong vụ đuối nước tại Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mũi Né ngày 24/7 cho phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam biết, gia đình chị vừa nhận được văn bản mới nhất của cơ quan công an gửi tới.

Theo đó, vào ngày 7/3/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) đã ra Quyết định số 723/QĐ-VPCQCSĐT Thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Văn bản cho biết, căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 139 ngày 31/5/2022 của Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, sau khi tiến hành điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận có căn cứ xác định việc khởi tố tội “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”, quy định tại Điều 129 Bộ luật hình sự, là không đúng với hành vi phạm tội xảy ra.

"Xác định vụ việc trên có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã quyết định Thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 139 ngày 31/5/2022 của Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết. Cơ quan này đã Khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra ngày 05/4/2022, tại phường Mũi Né, TP Phan Thiết.

Phần lưng của bé Yukiji bị bầm tím khi vừa đưa lên từ hồ bơi. Ảnh: Liên Trần

Trao đổi với chúng tôi, Huỳnh Thị Anh Thư nêu thắc mắc không hiểu vì sao mà Quyết định thay đổi Quyết định Khởi tố vụ án hình sự được ký ngày 7/3/2025 mà tới thời điểm này, ngày 24/7/2025, chị mới được nhận văn bản thông báo.

Trong thời gian vừa qua, chị Huỳnh Thị Anh Thư và chồng là anh Hanawa Yoshikazu (quốc tịch Nhật Bản, cha ruột của bé Hanawa Yukiji) đã có nhiều đơn thư gửi các cơ quan chức năng đề nghị Khởi tố bị can trong bối cảnh thời gian điều tra đã kéo dài từ năm 2022 tới nay.

* Như Báo Phụ nữ Việt Nam đã đưa tin, cháu Hanawa Yukiji, 11 tuổi, quốc tịch Nhật Bản bị đuối nước tại hồ bơi nằm trong Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mũi Né vào ngày 5/4/2022. Độ sâu hồ bơi là 1m, trong khi cháu Hanawa Yukiji cao 1m4 và đã biết bơi thành thạo. Khi đưa cháu Hanawa Yukiji lên bờ, nhân chứng là chị Trần Thị Kim Liên có mặt tại đó cho Báo Phụ nữ Việt Nam biết, đã thấy các vết bầm tím trên người của cháu. Các vết bầm này phù hợp kích cỡ với các lỗ thoát nước trên tấm lưới vị trí lỗ hút thoát nước thành hồ bơi.

Vị trí khoanh đỏ là nơi bé Yukiji bị hút vào tấm lưới bên thành hồ bơi. Ảnh: Liên Trần

Vụ án đã trải qua quá trình điều tra, tạm đình chỉ điều tra, tiếp tục điều tra, đình chỉ điều tra, Quyết định phục hồi điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết. Công an tỉnh Bình Thuận sau đó đã rút hồ sơ lên để điều tra theo đúng thẩm quyền. Sau đó, cơ quan này đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra rồi lại Quyết định phục hồi điều tra, cho tới khi Thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự như thông tin mới nhất.

Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ án này.