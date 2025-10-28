Vụ 8 người ngạt khí trong phòng kín ở Đà Nẵng: 4 người tử vong

Chiều 28/10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn khi mưa lũ đang diễn biến phức tạp, khó lường.

Thông tin nhanh tại cuộc họp liên quan đến vụ ngạt khí đau lòng tại xã Điện Bàn Tây, đại diện Công an TP Đà Nẵng cho biết: Đã có 4 người tử vong, 4 người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch.

Người dân và cơ quan chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Trước đó, khoảng 11h30 cùng ngày, người dân phát hiện tại một ngôi nhà ở thôn Phong Thử xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) có 8 người, gồm 4 người lớn và 4 trẻ nhỏ đã bị ngất xỉu do ngạt khí khi sử dụng máy nổ phát điện trong lúc khu vực đang mất điện.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tổ chức đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.