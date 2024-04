Khởi tố nam nhân viên cân băng liệu

13h30 ngày 22/4/2024 tại Nhà máy xi măng thuộc Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) đã xảy ra vụ tai nạn lao động gây hậu quả nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong và 3 công nhân bị thương.

Nguyên nhân của vụ việc được ông Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Nhà máy Xi măng Yên Bái cung cấp với báo chí như sau: Trong quá trình sản xuất, từ 9h30 đến 11h30 hằng ngày, nhà máy cho dừng hoạt động các lò quay nghiền.

Trước khi xảy ra vụ việc, sau khi ăn trưa, tổ thợ gồm 10 người do anh Lê Mạnh Cường làm trưởng ca tiến hành công đoạn bảo dưỡng thường xuyên, thay tấm lót trong máy nghiền.

Bị can Trần Mạnh Hùng. Ảnh: Bộ Công an

Theo đúng quy trình an toàn lao động, sau khi ngắt điện, các thợ vào trong lồng tiến hành siết các ốc vít và thay các tấm lót. Do bất cẩn trong quá trình ngắt, mở điện, động cơ chính máy nghiền số 3 hoạt động, dịch chuyển lò nghiền khiến 7 người chết, 3 người bị thương.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, ngày 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn lao động”, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980, trú tại tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”, quy định tại khoản 3 Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đang tích cực điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can Trần Mạnh Hùng cũng như những vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Nam nhân viên đối diện mức án tới 12 năm tù?

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, TS - Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp – Đoàn luật sư TP Hà Nội) bày tỏ quan điểm trên tờ Gia đình & Xã hội rằng: Đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều công nhân tử vong, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gây đau thương mất mát đến nhiều gia đình.

Trong vụ việc này hậu quả thiệt hại về tính mạng của nhiều công nhân đã được xác định, vấn đề quan trọng là cơ quan chức năng sẽ làm rõ việc khởi động máy, bảo dưỡng sửa chữa có đúng quy trình, quy định về an toàn lao động hay không? Trách nhiệm trong công tác quản lý, vận hành thuộc về ai?

Theo Luật sư Cường, với tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động" theo quy định tại Điều 295 Bộ luật hình sự mà hậu quả 7 người tử vong thì hình phạt có thể lên tới 12 năm tù.

Đồng quan điểm với Luật sư Đặng Văn Cường, Luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết trên báo An ninh Thủ đô rằng: Điều 295 BLHS 2015 sửa đổi nêu rõ ơhạm tội làm chết 3 người trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; Gây thiệt hại về tài sản 1.5 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 6-12 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.

Như vậy, đối với vụ tai nạn xảy ra tại Nhà máy Xi măng Yên Bái khiến 7 người tử vong, cá nhân vi phạm có thể đối diện với mức án cao nhất là 12 năm tù.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Yên Bái

Tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động

Sau vụ tai nạn khiến 7 người tử vong, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và xử lý vụ việc tai nạn lao động xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thưong binh và Xã hội khẩn trương thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh để tổ chức điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái theo đúng quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có), kịp thời báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ủy ban nhân dân tỉnh ngay sau khi kết thúc điều tra tai nạn lao động theo quy định.

Còn Sở Xây dựng cần phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan chỉ đạo doanh nghiệp rà soát kỹ các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, chế biến khoáng sản làm xi măng, vật liệu xây dựng khác, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động. Thường xuyên kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. Xử lý nghiêm các vi phạm quy định của pháp luật về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; cương quyết dừng thi công, dừng sử dụng máy, thiết bị khi phát hiện vi phạm về an toàn lao động.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kịp thời giải quyết các chế độ, chính sách cho người bị nạn và thân nhân người bị nạn. Tạm dừng một số hoạt động của Nhà máy xi măng Yên Bái để bảo đảm an toàn và phục vụ cho công tác điều tra; chủ động phối hợp chặt chẽ và cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin theo yêu cầu của các cơ quan chức năng phục vụ điều tra, xử lý vụ việc theo quy định. Làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong việc để xảy ra tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng ngày 22/4/2024 vừa qua; đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả, khôi phục và ổn định sản xuất kinh doanh.

Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người theo Điều 295 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) được quy định như sau: - Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: + Làm chết người; + Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; + Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; + Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: + Làm chết 02 người; + Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; + Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; + Là người có trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người. - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 12 năm: + Làm chết 03 người trở lên; + Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; + Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.







Tổng hợp