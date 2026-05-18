Vụ 5 học sinh đuối nước ở Phú Thọ: Đau xót cảnh người mẹ ngã quỵ bên sông

Vụ việc 5 học sinh bị đuối nước, xảy ra tại sông Lô, tỉnh Phú Thọ chiều 18/5 đã khiến dư luận bàng hoàng. Trên mạng xã hội, mọi người bày tỏ sự xót xa, thương cho các cháu bé xấu số và gửi lời chia buồn tới gia quyến.

Tại hiện trường vụ việc, rất đông người dân, gia đình các nạn nhân đã có mặt theo dõi quá trình tìm kiếm thi thể các nam sinh.

Khu vực nơi 5 nam sinh gặp nạn đau lòng.

Lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân xấu số lên bờ.

Thông tin trên báo VietNamNet cho hay, đoạn sông nơi nhóm học sinh gặp nạn có mực nước rất sâu. Hình ảnh bố mẹ của một nạn nhân ôm nhau khóc, người mẹ đi không vững, được người thân dìu trên bãi cỏ ven sông khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Báo Lao Động dẫn báo cáo nhanh của UBND xã Sông Lô cho biết, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 18/5, UBND xã Sông Lô nhận được tin báo từ lực lượng Công an xã về việc có 1 nhóm học sinh gồm 9 nam sinh (gồm 4 cháu sinh năm 2013, 5 cháu sinh năm 2012, trú tại các thôn Yên Phú, Yên Lương, Yên Kiều) rủ nhau đi bắn, bẫy chim và tắm sông tại khu vực ven sông Lô thuộc địa phận thôn Yên Kiều. Trong quá trình vui chơi, có 5 cháu ngã xuống sông và bị đuối nước.

Sau khi nhận được thông tin, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã, lãnh đạo Công an xã cùng các phòng, ban, đơn vị liên quan đã nhanh chóng trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Nguyên nhân dẫn đến vụ đuối nước thương tâm đang được cơ quan chức năng làm rõ. (Ảnh: Tiền Phong)

UBND xã đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức tìm kiếm các trường hợp mất tích; đồng thời triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Đến 17h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể 5 nạn nhân, gồm các em: N.T.L., sinh năm 2013, trú tại thôn Yên Kiều; B.X.N., N.M.Q., N.C.T., N.V.T. - cùng sinh năm 2012, cùng trú tại thôn Yên Phú.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.