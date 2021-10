Vụ 5 cơ sở y tế từ chối cấp cứu, bệnh nhân về nhà tử vong: Đề nghị xử phạt, rút giấy phép bác sĩ

Sự việc diễn ra vào khoảng 20h ngày 13/8, người nhà đưa ông N.D (58 tuổi) bị nôn ói dữ dội đến 5 cơ sở y tế trên thuộc địa bàn thành phố Dĩ An, Thuận An cấp cứu.

5 cơ sở đó là Trung tâm Y tế TP Dĩ An, phòng khám Đa khoa Ngọc Hồng, Bệnh viện Quân đoàn 4, Bệnh viện Đa khoa An Phú và phòng khám Đa khoa tư nhân Nam Anh.

Tuy nhiên, vì các lý do không đủ nhân lực, thiết bị và đang điều trị bệnh nhân Covid-19, các cơ sở y tế đã không cấp cứu cho ông N.D. Đến 1h ngày 14/8, khi không nơi nào chịu nhận bệnh nhân, ông D. được đưa về nhà trọ và qua đời.

Hơn 2 tháng sau khi sự việc diễn ra, đại diện Công an tỉnh Bình Dương chiều 2/10 đã thông tin kết luận vụ việc liên quan đến 5 cơ sở y tế từ chối cấp cứu khiến người đàn ông trên tử vong.

Vietnamnet dẫn lời Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua xác minh ban đầu, công an nhận định có dấu hiệu vi phạm quy định của Bộ luật hình sự là hành vi không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng tại phòng khám đa khoa Ngọc Hồng và Bệnh viện Quân y 4.

Cơ quan công an còn xác định hành vi thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của các bác sĩ trong ca trực tại phòng khám đa khoa Ngọc Hồng khi mà tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu nhưng cho rằng vượt quá phạm vi chuyên môn nên yêu cầu người nhà chuyển ông D. đến bệnh viện tuyến trên nhưng lại không lập hồ sơ bệnh án, ký giấy chuyển viện, chuyển tuyến và không chuyển bệnh nhân bằng xe cấp cứu chuyên dụng.

Đại tá Quyên cũng cho biết một phần vì người nhà bệnh nhân chỉ hỏi bảo vệ, không trình bày rõ sự việc nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

"Cơ quan điều tra đã đề nghị ngành y tế xử phạt hành chính, rút giấy phép hành nghề của các bác sĩ trong ca trực này", Zing trích lời Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương nói và cho biết đơn vị đã chuyển cho phía quân đội điều tra theo thẩm quyền đối với Bệnh viện Quân y 4.



Đối với các cơ sở y tế còn lại, cơ quan chức năng đã xử lý hành chính. Bên cạnh đó, yêu cầu chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận bệnh nhân và khám chữa bệnh.



Tổng hợp