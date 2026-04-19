Vụ 42 cây mai vàng: Chỉ đạo mới nhất từ Vườn quốc gia Côn Đảo

Ngọc Giang |

Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đề nghị tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không đào bới, bứng gốc, thu hái, mua bán lâm sản từ rừng tự nhiên.

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo vừa chỉ đạo Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng tiếp tục hoàn tất các thủ tục xử lý lâm sản đối với 21 gốc mai rừng đã bị tịch thu trước đó. Đây được xem là bước xử lý kiên quyết, thể hiện quyết tâm ngăn chặn tình trạng xâm hại tài nguyên rừng tự nhiên.

Song song với việc xử lý tang vật, Vườn Quốc gia Côn Đảo yêu cầu Hạt kiểm lâm tăng cường phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm với Công an Đặc khu, Đồn Biên phòng Côn Đảo, Phòng Kinh tế và Ban điều hành các khu dân cư để đẩy mạnh tuyên truyền trong cộng đồng. Nội dung trọng tâm là vận động người dân không tham gia các hành vi đào bới, bứng gốc, thu hái hoặc mua bán các loài lâm sản là những loại cây cảnh, cây thuốc trong rừng tự nhiên.

Tuyên truyền, vận động để người dân không tham gia khai thác cây cảnh, cây thuốc từ rừng tự nhiên Côn Đảo

Công tác kiểm tra thực địa cũng sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới. Các lực lượng chức năng sẽ tổ chức nhiều đợt truy xuất nguồn gốc lâm sản trên toàn địa bàn đặc khu. Nếu phát hiện lâm sản bị khai thác có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nhằm tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn các hệ sinh thái rừng tự nhiên tại Đặc khu Côn Đảo. Nâng cao trách nhiệm quản lý rừng của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo.

Ngoài nỗ lực của ngành chức năng, Vườn Quốc gia Côn Đảo cũng đề nghị UBND Đặc khu Côn Đảo cùng các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang và khu dân cư tiếp tục tăng cường phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng đến cán bộ, công chức, chiến sĩ và nhân dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về bảo vệ rừng, tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển cây cảnh, chim cảnh và các loài thực vật, động vật có nguồn gốc từ rừng tự nhiên.

Từ “mỏ vàng đen” chìm giữa buôn làng đến di sản UNESCO: Cách Việt Nam định giá lại một báu vật của đất trời
UBND Đặc khu Côn Đảo

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

00:58
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

01:20
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

01:17
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
