Vụ 40 học sinh ngộ độc: Tiết lộ mối quan hệ bất ngờ giữa hiệu trưởng và nữ hiệu phó

Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế (bìa trái) đến thăm các em học sinh tại bệnh viện

Sáng 30-9, ông Đặng Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị - xác nhận thông tin về mối quan hệ họ hàng giữa ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy và bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó hiệu trưởng.

Ông Mỹ và bà Huế là anh em con chú bác ruột. Dư luận cho rằng chính mối quan hệ thân tộc này là lý do khiến công tác quản lý, điều hành trong nhà trường thời gian qua bộc lộ nhiều bất cập, đặc biệt sau vụ ngộ độc tập thể khiến 40 học sinh nhập viện.

Nghi vấn có sự "ưu ái"?

Bà Đỗ Thị Hồng Huế được điều động về công tác tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy từ nhiều năm trước, khi đơn vị này còn thuộc UBND huyện Lệ Thủy (cũ).

Theo phản ánh của nhiều giáo viên, trong thời gian công tác, bà Huế nhiều lần tham mưu sai quy định, nhiều lần gây áp lực cho đồng nghiệp. Đáng chú ý, ngay cả khi đang bị kỷ luật Đảng (năm học 2023-2024), bà Huế vẫn được ông Đỗ Văn Mỹ - với tư cách hiệu trưởng, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của trường - ký xếp loại "hoàn thành tốt nhiệm vụ" và trình huyện phê duyệt.

Năm học 2024-2025, bà Huế tiếp tục được xếp loại "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong 6 tháng cuối năm, để rồi nhận khoản tiền thưởng hơn 7 triệu đồng và danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở", dù quy trình xét duyệt không hề thông qua Hội đồng thi đua của trường.

Nhiều giáo viên cho biết, điều khiến họ bức xúc hơn là việc ông Đỗ Văn Mỹ giao toàn bộ quyền quản lý bếp ăn bán trú học sinh cho bà Huế. Từ việc nhập kho thực phẩm, kiểm soát chất lượng, đến khâu chế biến đều do một mình bà Huế quyết định, không có tổ kiểm thực, không ai được phép vào giám sát.

Các em học sinh bị ngộ độc đang điều trị tại bệnh viện

"Ngay cả nhân viên y tế học đường là thành viên tổ kiểm thực hay phụ huynh cũng không được vào bếp. Cô Huế luôn nói mọi việc đã có lãnh đạo trường và hai cấp dưỡng lo" - cô Trương Thị Quỳnh, nhân viên y tế học đường của trường, cho biết.

Theo cô Quỳnh, từ đầu năm học cô đã tham mưu với Hiệu trưởng thành lập tổ kiểm thực theo quy định để đảm bảo an toàn bữa ăn bán trú. Tuy nhiên, đề xuất này lập tức bị bà Đỗ Thị Hồng Huế bác bỏ ngay tại cuộc họp hội đồng.

Chính việc buông lỏng kiểm soát này khiến nhiều giáo viên nghi ngờ khẩu phần ăn của học sinh bị bớt xén, chất lượng thực phẩm không bảo đảm. Đỉnh điểm là vụ ngộ độc thực phẩm tập thể sau bữa sáng ngày 26-9.

Bữa sáng bằng bánh tày và 40 học sinh nhập viện

Theo nhiều học sinh, bữa sáng hôm đó là bánh tày - loại bánh gói lá quen thuộc. Một số em nói bánh có mùi chua, thậm chí chảy nước như đã ôi thiu. Sau khi ăn, hàng loạt em xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn ói.

Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy tiếp nhận 40 em với triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy. Các bác sĩ chẩn đoán viêm dạ dày ruột, nghi ngộ độc thực phẩm. Các em được truyền dịch, dùng kháng sinh và hiện sức khỏe đã ổn định.

Vụ việc khiến dư luận địa phương hết sức bức xúc. Nhiều ý kiến đặt câu hỏi: Tại sao trong một trường bán trú với hàng trăm học sinh, quy trình kiểm thực bắt buộc lại bị bỏ qua suốt thời gian dài? Tại sao một phó hiệu trưởng đang bị kỷ luật vẫn liên tiếp được xếp loại xuất sắc và nắm quyền "chi phối" bếp ăn?

Sáng 30-9, phóng viên Báo Người Lao Động liên hệ với ông Đỗ Văn Mỹ - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy - để làm rõ các vấn đề mà dư luận quan tâm. Tuy nhiên, ông Mỹ chưa phản hồi.

Theo ông Đặng Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Kim Ngân, hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, khẩn trương làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

"Ai đúng ai sai thì sẽ sớm có cơ quan chức năng kết luận, quan điểm của chính quyền địa phương là xử lý nghiêm, khách quan, minh bạch. Tuyệt đối không bao che vi phạm" - ông Dương khẳng định.

VIDEO: Cô Trương Thị Quỳnh, nhân viên y tế học đường thẳng thắn nói về việc bà Đỗ Thị Hồng Huế "bao trọn quy trình bếp ăn bán trú"