Vụ 40 học sinh nghi ngộ độc: Hơn 50 phụ huynh tiếp tục đến trường đón con về giữa chừng vì sự xuất hiện của 1 người phụ nữ

Liên quan đến vụ việc 40 học sinh nghi ngộ độc ở Quảng Trị, sáng 4/12, chia sẻ với báo Lao động, UBND xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) cho biết, bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy có mặt tại trường vào buổi sáng cùng ngày. Sau đó, nhiều phụ huynh đã đến và đưa học sinh về nhà. Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 50 phụ huynh đưa con rời trường.

Nhiều phụ huynh đến trường đón con trở về nhà khi thấy bà Đỗ Thị Hồng Huế có mặt tại trường

UBND xã Kim Ngân cho hay sau khi bà Huế báo cáo việc trở lại công tác sau thời gian điều trị bệnh, xã đã yêu cầu bà lên trụ sở làm việc để làm rõ các nội dung liên quan đơn thư. Tuy nhiên, bà Huế không đến làm việc mà đi thẳng đến trường.

Được biết, đây là lần thứ 4 phụ huynh đã đến trường đón học sinh trở về sau vụ hơn 40 học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện các triệu chứng ngộ độc vào ngày 26/9.

Chia sẻ thêm trên báo Dân Trí, chị Hồ Thị Hoa, một phụ huynh nói, "Nếu cô Huế còn ở trường, chúng tôi sẽ đưa con về. Sau vụ ngộ độc thực phẩm, chúng tôi rất bức xúc, cơ quan chức năng cần có hình thức xử lý chứ không phải tạm đình chỉ một thời gian rồi để cô Huế tiếp tục công tác".

Chính quyền xã Kim Ngân phối hợp với đơn vị công an và nhà trường đang họp bàn để giải quyết sự việc, nhằm sớm đưa học sinh trở lại trường, ổn định học tập. Chính quyền xã này cũng đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm có kết luận cuối cùng liên quan đến vụ ngộ độc để địa phương có hướng xử lý.

Như đã đưa tin, trước đó, sáng 26/9, 40 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy phải nhập viện cấp cứu sau bữa ăn sáng do nghi ngộ độc thực phẩm.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định một trong bốn mẫu thức ăn dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus, tác nhân gây ngộ độc cấp tính. Bà Đỗ Thị Hồng Huế đã bị đình chỉ 2 lần để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh vụ việc.