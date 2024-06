Vụ 4 TNHK xách tay ma túy: Khởi tố 318 vụ án, gần 1.000 bị can với số tiền 28.000 tỷ đồng

Ngày 16 tháng 3 năm 2023, tại sân bay Tân Sơn Nhất, qua quá trình kiểm tra hành lý, Chi Cục Hải quan đã phát hiện vali của bốn nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ Pháp về Việt Nam có những dấu hiệu đáng ngờ. Các cơ quan chức năng gồm Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (C04) thuộc Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (PC04), Công an TPHCM đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng.

Qua kiểm tra, phát hiện 157 tuýp kem đánh răng bên trong chứa hơn 11,2kg ma túy tổng hợp. Tuy nhiên, cảnh sát nhận định rằng bốn nữ tiếp viên không hề biết về việc các tuýp kem chứa ma túy, do đó họ đã được thả tự do.

Hình ảnh số ma túy do 4 nữ TVHK xách về. Ảnh: CA TP.HCM

Mở rộng điều tra vụ việc, sau hơn một năm đấu tranh không ngừng nghỉ, Công an TPHCM đã tiến hành khởi tố 318 vụ án, bắt giam 961 đối tượng liên quan đến các loại tội phạm như Sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Không tố giác tội phạm; Tàng trữ tiền giả; Đánh bạc và Cướp giật tài sản.



Tính đến tháng 6/2024, các lực lượng chức năng đã thu giữ được tổng cộng 319kg ma túy tổng hợp, 12 khẩu súng, 67 viên đạn, 3 quả lựu đạn cùng với nhiều tang vật khác liên quan. Bên cạnh đó, công an cũng làm rõ được rằng, số tiền giao dịch trong đường dây ma túy này lên tới 28.000 tỷ đồng.

Về vụ việc này, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TP.HCM từng chia sẻ vào ngày 19/1 rằng Công an TP.HCM “gặp nhiều áp lực" khi quyết định trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không. Công an đã đặt ra nghi vấn những người này "có biết bên trong là ma túy không, ý thức chủ quan như thế nào".

Từ kết quả phân tích công việc hằng ngày của 4 nữ tiếp viên hàng không, công an xác định họ thường xuyên tận dụng việc vali thừa cân để vận chuyển thuê hàng hóa về Việt Nam.

"Với phương châm không làm oan người vô tội, chúng tôi quyết định trả tự do cho bốn tiếp viên, dù nhiều áp lực", Thiếu tướng Mai Hoàng chia sẻ.

Ông Mai Hoàng cho biết thêm cùng với việc thả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không, Công an TP.HCM cũng lập chuyên án truy xét và bắt số lượng lớn người liên quan, tìm ra được nghi phạm cầm đầu đường dây ma túy này.

Theo Thiếu tướng Mai Hoàng, để đạt được kết quả trên có sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng hải quan và công an. "Đây sẽ là đường dây ma túy lớn nhất trong lịch sử ở nước ta, nên thử hình dung nếu không triệt phá được thì hệ lụy sẽ thế nào", Thiếu tướng Mai Hoàng nói.

