HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vụ 4 người bị chém trọng thương ở Hưng Yên: Nghi phạm và gia đình nạn nhân là họ hàng

M.Đ- Vũ Quỳnh
|

Ngày 11/5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã bắt giữ Bùi Trung Mạnh (SN 1974, trú thôn Thuận An, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên) - nghi dùng dao chém trọng thương 4 người tại xã Thư Vũ, trong đó có một cháu bé 3 tuổi.

Theo cơ quan công an, trước đó khoảng 17h20 ngày 10/5, tại khu vực ngõ trước cửa nhà ông Bùi Trung Th. (SN 1962, trú thôn Thuận An, xã Thư Vũ), Mạnh, là hàng xóm đồng thời là anh họ của ông Th. đã dùng dao chém gây thương tích cho 4 người.

Nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện.

Các nạn nhân gồm con trai, con gái và cháu ngoại (SN 2023) của ông Th. và bà Vũ Thị H. (SN 1958, hàng xóm của gia đình ông Th.).

Kết quả xác minh ban đầu xác định, vào khoảng thời gian trên, Mạnh sử dụng dao nhà bếp cán gỗ, mũi bằng để tấn công anh T - con trai ông Th. Lúc này chị con gái ông Th. bế con chạy ra ngoài cũng bị đối tượng dùng dao chém. Bị tấn công, nạn nhân bế con chạy sang nhà bà H., thì Mạnh tiếp tục lao tới chém cháu bé và chém vào tay bà H.

Nghi phạm bị bắt giữ trong đêm.

Thực hiện hành vi phạm tội xong, đối tượng cầm theo hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.

Sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an xã Thư Vũ, Viện KSND khu vực 5 khám nghiệm hiện trường, thu thập vật chứng, tài liệu và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng để khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.

Đến khoảng 21h cùng ngày, cảnh sát phát hiện và bắt giữ Mạnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu dân cư thôn Thuận An, cách hiện trường khoảng 1km.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn từ trước giữa Mạnh và ông Thiều.

Vụ án đang được Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

01:13
Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

00:45
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

01:22
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Ford Everest 2026 ra mắt với cấu hình mạnh nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

Ford Everest 2026 ra mắt với cấu hình mạnh nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

01:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại