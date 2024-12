Vụ 3.000 tấn giá đỗ ngậm chất cấm, đơn vị cấp giấy chứng nhận an toàn nói gì?

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 4 vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can: Lâm Văn Đạo, Vũ Duy Tư, Nguyễn Văn Quynh, Nguyễn Văn Hảo để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Liên quan đến thông tin giá đỗ ngậm chất cấm, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ NN&PTNT) đề nghị Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk báo cáo: Hoạt động quản lý an toàn thực phẩm do địa phương thực hiện đối với các cơ sở vi phạm; các biện pháp xử lý; yêu cầu truy xuất triệu hồi và kết quả thực hiện đến thời điểm hiện nay. Báo cáo gửi về Cục trước ngày 30/12/2024.