Vụ 300 người tìm kiếm người đàn ông mất tích: Tìm thấy trong tình trạng suy kiệt

Như Quỳnh
Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy người đàn ông mất tích trong rừng sâu trong tình trạng sức khỏe suy kiệt.

Chiều 11-5, thông tin từ lực lượng chức năng cho biết đã tìm thấy ông Triệu Chàn Tá tại một khu rừng cách nhà người này khoảng 4 km. Ông Tá được tìm thấy, ông trong tình trạng sức khỏe suy kiệt sau nhiều ngày mất liên lạc. Hiện người này tinh thần chưa ổn định, đang được lực lượng chức năng đưa về chăm sóc sức khỏe, ổn định tinh thần.

Ông Triệu Chàn Tá được tìm thấy trong rừng sâu trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Ảnh: B. Quang

Trước đó, Công an xã Bắc Quang nhận được tin báo từ bà Phàn Mùi Mủi, trú tại thôn Việt Tân 2, xã Bắc Quang về việc vào khoảng 8 giờ ngày 8-5, chồng bà là ông Triệu Chàn Tá (SN 1968) đi vào khu vực rừng Nặm Ký để tìm cây thảo dược. Tuy nhiên, đến tối muộn vẫn không thấy ông trở về, điện thoại mất liên lạc.

Khi đi, ông Tá mặc áo vàng, quần ngố, khoác quẩy tấu nhựa màu xanh, mang theo một con chó đen, cơm nắm và dao đi rừng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bắc Quang đã phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực Bắc Quang, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, cùng các ban ngành đoàn thể và đông đảo nhân dân địa phương triển khai lực lượng tìm kiếm.

Hơn 300 người được huy động tìm kiếm ông Tá. Ảnh: T. Quang

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã huy động hơn 300 người bao gồm lực lượng chức năng, người dân tổ chức tìm kiếm. Lực lượng cứu hộ chia thành nhiều tổ, rà soát từng hẻm đá, khe suối. Địa hình khu vực tìm kiếm cực kỳ phức tạp, rừng rậm, núi cao, cộng với thời tiết có mưa lớn khiến đường rừng trơn trượt, bùn lầy, gây trở ngại lớn cho công tác cứu nạn.

Đến gần 17 giờ ngày 11-5, sau nhiều ngày bị mất tích trong rừng sâu, ông Tá đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

tỉnh Tuyên Quang

Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực Bắc Quang

