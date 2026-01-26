Các đối tượng liên quan đến vụ án tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị.

Ngày 25-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố một số bị can liên quan vụ nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe tốc độ cao trên đường Võ Nguyên Giáp khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ 23 phút ngày 25-1, người dân phát hiện nhiều người và xe máy nằm trên tuyến Võ Nguyên Giáp, phường Đồng Hới. Có 3 người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Phạm Anh Chương, tài xế taxi, đang điều khiển xe theo hướng cầu Nhật Lệ 2 về cầu Nhật Lệ 1 thì phát hiện sự việc. Anh dừng xe, gọi điện báo Cảnh sát 113 và xe cứu thương. Trong lúc chờ lực lượng chức năng, anh thấy 2 thanh niên rời khỏi hiện trường bằng xe máy nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Trị huy động các lực lượng có mặt tại hiện trường, đưa người bị nạn đi cấp cứu, phong tỏa, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua trích xuất camera, lấy lời khai người liên quan, cơ quan điều tra xác định có 17 đối tượng tham gia, phần lớn là thanh thiếu niên từ 14 đến 20 tuổi, trú tại các xã Bắc Trạch, Tân Gianh, Tuyên Hóa và phường Đồng Thuận (Quảng Trị).

Cơ quan Công an triệu tập các đối tượng liên quan để lấy lời khai.

Hiện trường vụ việc 3 người tử vong và 2 người bị thương nặng.

Bước đầu làm rõ, ngày 22-1, Lưu Duy T. lập nhóm Messenger mang tên "Đi bão", rủ các thành viên tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Tối 24-1, nhóm này di chuyển từ Quốc lộ 1 qua cầu Nhật Lệ 2, vào đường Võ Nguyên Giáp hướng cầu Nhật Lệ 1, chạy với tốc độ khoảng 80 km/h.

Trong quá trình di chuyển, các xe máy va chạm với nhau. Xe do Nguyễn Gia B. điều khiển trượt dài, va vào dải phân cách khiến B, Nguyễn Minh T. và Hoàng Đăng Tuấn A. (chung một xe) tử vong tại chỗ. Một xe khác do Lưu Duy T. điều khiển bị ngã, khiến T. và Nguyễn Xuân K. bị thương nặng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án về các tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và Gây rối trật tự công cộng; đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn M, Lê Minh H, Nguyễn Chí C. và Lưu Duy T.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.