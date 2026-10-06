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Vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người chồng sống sót gánh chịu tổn thương tâm lý quá lớn

Minh Tuệ
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Trước ngày phiên tòa xét xử kẻ cuồng ghen vào ngày 6/10, luật sư bảo vệ bị hại cho biết ông Q. là người duy nhất sống sót sau thảm kịch - hiện bị chấn động tâm lý nặng nề và không thể trực tiếp đến tòa, mọi quyền lợi phải ủy quyền cho anh trai đại diện.

 Ngày 5/10, TAND TP Đồng Nai cho biết, sẽ mở phiên tòa xét xử Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Đồng Nai) về tội "Giết người", "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Phiên tòa do Thẩm phán Võ Thị Thanh Phượng làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TP.Đồng Nai giữ quyền công tố là ông Nguyễn Hoàng Phong. Luật sư Nguyễn Văn Cận tham gia bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Anh. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại có luật sư Đậu Thị Quyên và Đỗ Ngọc Thanh. Tòa cũng triệu tập 4 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và một người làm chứng; trong đó có Đ.T.P.A. (17 tuổi), người yêu cũ của Nguyễn Đức Anh.

Tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Công an TP Đồng Nai

 Trước phiên tòa, luật sư Đỗ Ngọc Thanh, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình các bị hại, cho biết ông Q. (40 tuổi), nạn nhân sống sót trong vụ án, chưa thể trực tiếp tham dự phiên tòa do tình trạng sức khỏe và tâm lý chưa cho phép.

Theo luật sư, gia đình đã lựa chọn thời điểm phù hợp để thông tin cho ông Q. về vụ án và phiên tòa sắp tới. Do sức khỏe chưa cho phép ông Q. trực tiếp tham gia tố tụng, gia đình đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để anh trai của ông Q. đại diện tham gia phiên tòa ngày 6/10.

Trong quá trình gặp gỡ, trao đổi với ông Q., các luật sư nhận thấy nạn nhân vẫn chịu tổn thương tâm lý rất nặng.

Theo hồ sơ, năm 2026, Đức Anh có quen và nảy sinh tình cảm với A.. Tháng 7/2026, A. chủ động chia tay với Đức Anh.

Chiều 2/9, Đức Anh nhậu cùng nhóm bạn và nói rằng bị người yêu bỏ nên có ý định tìm A. để trả thù nhưng được mọi ngừoi căn ngăn. Tối cùng ngày, Đức Anh nhờ bạn chở tới khu vực nhà A. với lý do tìm người để đòi nợ.

Khi tới nới, Đức Anh nói người bạn chạy quanh căn nhà nhiều lần để quan sát và tìm cách tiếp cận. Người bạn thấy vậy nên can ngăn và chở Đức Anh về. Rạng sáng 3/9, Đức Anh mang theo hung khí lái xe máy tới nhà A. và tìm cách trèo vào nhà. Cha của A. phát hiện doạ báo công an nên Đức Anh không thể tiếp cận căn nhà. Tiếp đó, Đức Anh tìm cách đi từ khu vực mái nhà sang nhà hàng xóm là nhà ông Q.. 

Khi Đức Anh đi xuống tầng trệt thì ông Q. phát hiện. Bất ngờ, Đức Anh dùng hung khí tấn công ông Q. khiến người này chống trả lại. 

Chưa dừng lại, Đức Anh dùng hung khí tấn công vợ và 2 con của ông Q. khiến những người này tử vong; riêng ông Q. cũng bị thương nặng nhập viện cấp cứu.

Tags

Nguyễn Hoàng Phong

Công an TP Đồng Nai

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