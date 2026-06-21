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Vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Bắc Ninh: Tiết lộ thêm thông tin đau xót

Lam Giang (Tổng hợp)
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Thông tin về vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm từ dư luận.

Liên quan đến vụ án mạng khiến 4 người tử vong, xảy ra tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh gây phẫn nộ dư luận, nguồn tin trên báo Dân trí cho hay, một nạn nhân trong vụ việc là chị N.T.N. (31 tuổi) đang mang thai. Thông tin khiến dư luận càng thêm bàng hoàng, đau xót.

Chị N. đã có 1 đời chồng và ly hôn được khoảng 2 năm nay. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, chị này về sống cùng bố mẹ đẻ tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên. Thời gian gần đây, chị N. có quan hệ tình cảm với Nguyễn Văn Tuyên (36 tuổi, làm nghề cơ khí, trú xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) - hung thủ gây ra vụ án mạng.

Vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Bắc Ninh: Tiết lộ thêm thông tin đau xót - Ảnh 1.

Gia đình tổ chức lễ tang cho các nạn nhân xấu số. (Ảnh: NXH)

Cơ quan chức năng xác định, do mâu thuẫn tình cảm với chị N., tối 20/6, Tuyên đã dùng dao chém chị N. Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục dùng hung khí chém các cháu N.H.P. (10 tuổi), N.B.B. (6 tuổi, cùng là con của chị N.), và N.B.N. (15 tuổi, em gái nuôi của chị N.). Sau khi ra tay tàn nhẫn với các nạn nhân, Tuyên đã tự sát.

Hậu quả vụ việc khiến chị N. cùng 2 con và Tuyên tử vong. Cháu N.B.N. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên, hiện sức khỏe đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết thêm, con gái chị N. sống cùng mẹ còn con trai lớn ở với bố. Nhân dịp nghỉ hè, cháu bé mới chỉ về chơi với mẹ được vài ngày thì gặp chuyện đau lòng. Thời điểm xảy ra án mạng, bố mẹ chị N. đều đi làm, không có mặt ở nhà.

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