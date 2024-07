Liên quan vụ 3 công nhân tử vong trong khi thi công hầm đập tại thủy điện Nậm Cuổi 1, huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu ngày 11/7, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã khởi tố vụ án, triệu tập Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH T&Đ 86, cùng Chỉ huy trưởng công trình để điều tra.

Cơ quan CSĐT đang triệu tập làm việc, lấy lời khai đối với ông Đoàn Trọng Đạt (SN 1986) và Nguyễn Xuân Trường (SN 1966) là Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH T&Đ 86, Lê Văn Duẩn (SN 1986), Chỉ huy trưởng công trường và những người liên quan...

Theo Công an tỉnh Lai Châu, qua điều tra sơ bộ xác định cả 3 nạn nhân bị tử vong do suy hô hấp cấp. Người sử dụng lao động, chỉ huy trưởng công trường không tuân thủ các quy định, quy trình về an toàn lao động, buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra đôn đốc không đánh giá hết nguy cơ tiềm ẩn rủi ro, tai nạn.

Cụ thể, việc đưa máy phát điện công suất lớn vào chạy phát điện trong hầm với thời gian dài; hệ thống máy tạo ô xy chỉ hoạt động được khi nổ mìn, xúc thải; hệ thống thông gió không hoạt động thường xuyên (chỉ hoạt động được khi có điện lưới); trang bị an toàn lao động cho công nhân không đầy đủ.

Theo tài liệu điều tra, ngày 9/7, tại công trình thi công hầm đã xảy ra sự cố tương tự. Công nhân Thào A C đã bị ngất do ngộ độc khí phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Phong Thổ, nhưng đến chiều 10/7 đơn vị sử dụng lao động vẫn tiếp tục để công nhân vào làm việc trong đường hầm mà không có biện pháp đảm bảo an toàn.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra ban đầu cho thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vì vậy phải khởi tố hình sự để điều tra.

Cơ quan CSĐT yêu cầu tạm dừng thi công công trình, làm rõ những tồn tại, yếu kém trong quản lý Nhà nước về an toàn lao động để kiến nghị các ngành chức năng xem xét lại toàn bộ các khâu từ khảo sát, thiết kế, thi công, đảm bảo an toàn lao động tại các công trường xây dựng nói chung, xây dựng dự án thủy điện nói riêng, không thể để xảy ra các vụ tai nạn tương tự trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, vào 3 giờ 50 phút ngày 11/7, Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo về việc xảy ra vụ ngạt khí trong khi thi công hầm đập chính thủy điện Nậm Cuổi 1, thuộc khu vực bản Lồng Ngài, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, khiến 3 công nhân thi công mắc kẹt trong hầm.

Đến 8 giờ 30 phút ngày 11/7, lực lượng chức năng tiếp cận được hiện trường khu vực cửa hầm và khảo sát, đánh giá nơi xảy ra vụ việc. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, tổ công tác cứu nạn, cứu hộ tiến hành các biện pháp trinh sát di chuyển nắm tình trạng hiện trường, sau đó tiếp cận được người bị nạn đầu tiên ở cách cửa hầm 1.130m và tiếp tục phát hiện 2 nạn nhân trên cabin máy xúc, cách vị trí nạn nhân đầu tiên 20m. Đánh giá sơ bộ tình hình tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định 3 nạn nhân là công nhân của đơn vị thi công công trình đã tử vong từ trước đó.

Các nạn nhân được xác định gồm: Vừ Tờ S (sinh năm 1983, thường trú tại thôn Lùng Pục, xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang); Thào A.T (sinh năm 1986, thường trú tại xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái); Phùng L.U (sinh năm 1993, thường trú tại xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).