Vụ 3 bố con tử vong trên sông ở Hưng Yên: Sự việc đã được cảnh báo từ trước?

Những ngày qua, không khí tang thương bao trùm ngôi nhà nhỏ của gia đình ông T.V.K. (SN 1970, ở thôn Giai Phạm, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Ông K. là người vừa mất đi cùng lúc 3 người thân trong gia đình, trong đó có 1 người con trai và 2 đứa cháu nội.

Ngồi dựa lưng vào tường nhà, ông K. liên tục ôm đầu gào khóc vì xót thương con trai và 2 cháu nội. Mỗi khi có người đến viếng thăm, ông K. chỉ cố gắng bình tĩnh được ít phút để nói những lời cảm ơn, sau đó lại ngã gục vì quá đau đớn.

Một người thân của anh T.V.C. cho biết, anh C. chỉ học hết cấp 2, sau đó vài năm thì cưới vợ ở xã bên cạnh. Vợ chồng anh sinh được 2 cô con gái. Thời gian gần đây, giữa 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên người vợ đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ, để lại 2 người con cho anh C. chăm sóc.

Do buồn chuyện gia đình, anh C. đã nghỉ việc và thường nói với người thân trong gia đình về việc sẽ kết thúc cuộc đời. Người thân trong gia đình cũng cảm nhận thời gian gần đây, anh C. có dấu hiệu của bệnh trầm cảm.

"Ngày 7/12, anh C. đã đưa theo 2 con nhỏ đi khỏi nhà. Trước khi đi, anh C. không dặn dò ai cả, cũng chẳng mang theo đồ đạc gì có giá trị. Gia đình đã đi tìm kiếm ngay sau đó nhưng không có thông tin gì về anh và các cháu. Đến nay thì gia đình tôi nhận được tin dữ..." - người thân trong gia đình anh C. kể.

Bà H. - hàng xóm nhà anh C. cho biết, hôm tìm thấy thi thể 2 cháu (ngày 13/12) xung quanh có rất đông người, không chỉ gia đình, người thân làng xóm mà ngay cả những người xa lạ cũng không cầm nổi nước mắt vì thương 2 cháu bé quá. Ai cũng thương xót "chúng nó có tội tình gì đâu mà phải chết".

"Tôi nghe người ta bảo giữa 2 vợ chồng C. đang xảy ra mâu thuẫn và sắp ly hôn. Có thể vì lý do này mà C. đã nghĩ quẩn, đưa theo 2 đứa nhỏ cùng chết" - bà H. nhận định.

Theo thông tin từ gia đình, sau khi anh C. đưa theo 2 con gái nhỏ là T.N.A (SN 2019) và T.Q.A. (SN 2022) đi khỏi nhà, gia đình liên tiếp gọi điện thoại cho anh C. nhưng không ai bắt máy.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, người dân địa phương thấy 3 bố con anh C. đi lại ở Cầu Đứng, thuộc địa phận xã Thanh Long (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Sau đó, 3 bố con anh C. vào một quán tạp hóa mua đồ, nhưng khi thanh toán không đủ tiền, 3 bố con rời đi. Chủ quán vì thương tình nên đã gọi với theo "không đủ tiền cũng được".

Sau khi từ quán tạp hóa rời đi, không còn ai nhìn thấy 3 bố con anh C. nữa. Đến ngày 12/12, người dân phát hiện thi thể anh C. Ngày 13/12, tìm thấy thi thể 2 con gái anh C.

Lãnh đạo Công an huyện Yên Mỹ cho biết, ban đầu, gia đình chỉ tự bảo nhau tìm kiếm. Mọi người cho rằng, anh C. chỉ đưa 2 con gái đi đâu đó chơi cho khuây khoả. Đến ngày 12/12, thi thể anh được phát hiện nổi lên trên sông, lúc đó, người nhà mới hoảng loạn đi tìm các con của anh.

Sáng 13/12, thi thể 2 con gái anh C. lần lượt được tìm thấy. Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã bàn giao thi thể 2 bé gái và anh C. cho gia đình lo hậu sự.