Sáng 16/9, Công an phường An Phú (TP.HCM) tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc khiến hai vợ chồng tử vong. Nạn nhân được xác định là ông Đặng Văn L (61 tuổi) và bà Phạm Thị H (61 tuổi, vợ ông L).

Theo ghi nhận của PV, khu phố Bình Phước B (phường An Phú) vẫn bao trùm không khí bàng hoàng sau sự việc xảy ra chiều tối 15/9.

Dù đã được xối rửa nhiều lần, nền gạch xi măng vẫn còn vết máu loang lổ. Nhiều người dân đứng tụ tập gần khu vực, bàn tán xôn xao, ánh mắt đầy lo lắng.

Quá ám ảnh trước cảnh tượng, một số người cùng xóm trọ với nạn nhân cho biết đã dọn đi ngay trong đêm để tránh cảm giác sợ hãi.

Được biết, hai vợ chồng bà H. và ông L. có 5 người con trai đang ở cùng nhà. Riêng người con gái thì lấy chồng và sinh sống ở chỗ khác.

Là hàng xóm sinh sống gần hiện trường nơi xảy ra vụ việc, chị Hà Thị Tất (51 tuổi) kể, “Lúc xảy ra sự việc tôi không có ở nhà, nhưng nghe chị hàng xóm kể lại là bà H. chỉ kịp la lên là ‘cứu tôi’ rồi gục xuống. Bà H. cũng hay than thở, kêu chán nản. Thường ngày hai vợ chồng cũng hay lớn tiếng cãi cọ.”

Chị Hà Thị Tất (51 tuổi) chia sẻ với PV

Vì nhà ở đây, chị Tất cho biết dù sợ hãi cũng không thể chuyển đi, “Cả đêm qua tôi không ngủ được vì sợ hãi, thêm nữa mùi máu tanh xộc lên khó chịu vô cùng. Mọi người chỉ có múc nước xối đi thôi chứ không có vòi xịt nên chưa dọn dẹp sạch hoàn toàn được. Nhiều phòng trọ phía trong cũng đang dọn đồ để chuyển đi rồi.”

Chị Hoàng Thị Sâm (48 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến khoảnh khắc hai vợ chồng gục xuống, nằm bất động trên vũng máu

Chị Hoàng Thị Sâm (48 tuổi) người chứng kiến toàn bộ sự việc vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết, “Bà H. là người hiền lành, thường ngày ở nhà nấu cơm, giặt giũ cho con cái. Thỉnh thoảng, bà H. có đi kiếm cơm người ta bỏ ở thùng rác đem về phơi. Còn chiều tối thì đi bán vé số ở chợ. Thế nhưng, trong vài lần nói chuyện với hàng xóm, bà H. thường than thở, kêu khổ vì ông L. có tính ghen tuông. Có lần bà ấy nói với tôi rằng, ‘Tôi khổ quá cô ơi. Ông ấy ghen ông ấy chửi tôi suốt ngày, có ngày nào ông ấy cầm dao đâm tôi chết’.”

Theo chị Sâm, ngày thường hai vợ chồng chưa từng đánh nhau, chỉ thỉnh thoảng cãi vã ồn ào. “Bà H. cũng không hay qua lại với hàng xóm, thỉnh thoảng qua mua nước đá thì tâm sự đôi chút. Vì chồng hay ghen nên bà H. cũng không nói chuyện với hàng xóm nhiều.”

Là người chứng kiến sự việc, chị Sâm cho hay, “Ông L. đã dùng dao đâm gục vợ sau đó tự sát. Thời điểm đó do sợ hãi nên tôi cũng không dám chạy đến can ngăn mà chỉ hô hoán gọi mọi người. Nhưng lúc mọi người có mặt thì cả hai vợ chồng đã nằm gục trên vũng máu. Ngoài ra, hai đứa cháu ở nhà cũng chứng kiến sự việc rồi òa khóc, la hét vì sợ hãi.”

Một người hàng xóm khác mới chuyển đến cho biết, “Tối qua vừa đi làm về thì đã nghe mọi người hô hoán, ra đến nơi thì sự việc đã rồi. Hàng ngày, gia đình ông L. và bà H. chỉ hay cãi nhau, chứ không hề xích mích với ai. Nhà ông bà ấy có đứa con gái lớn đi bán vé số, 3 đứa con trai khác đi làm công ty, mà mấy đứa con không biết chữ, hôm qua khi công an lấy lời khai thì không biết đọc, không biết viết.”

Một người dân cho biết, nhiều gia đinh thuê trọ khác cũng đang nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuyển đi nơi khác vì sợ hãi và bị ám ảnh bởi vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 15/9, người dân nghe thấy tiếng la hét thất thanh tại một căn nhà khu phố Bình Phước B (phường An Phú).

Khi người dân chạy đến thì phát hiện cháu nội của hai ông bà (khoảng 10 tuổi) đang khóc thảm thiết.

Dưới nền nhà người dân phát hiện ông Đặng Văn L (61 tuổi) và bà Phạm Thị H (61 tuổi, vợ ông L) nằm gần nhau và đã tử vong với nhiều vết thương. Ngay lập tức, người dân đã gọi điện báo công an.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường An Phú đã ngay lập tức có mặt bảo vệ để các đơn vị nghiệp vụ điều tra.