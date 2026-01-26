HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vụ 2 mẹ con bị sát hại: Thăm hỏi, động viên gia đình

Tin-ảnh: Phúc Nguyên |

Lãnh đạo địa phương đến thăm hỏi gia đình 2 mẹ con bị người đàn ông 70 tuổi sát hại và động viên người thân sớm vượt qua đau thương ổn định cuộc sống.

Liên quan vụ 2 mẹ con bị sát hại, ngày 26-1, ông Nguyễn Tấn Thức, Chủ tịch UBND xã Phước Long, tỉnh Cà Mau đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân sớm vượt qua đau thương để ổn định cuộc sống.

Thăm hỏi gia đình 2 mẹ con bị sát hại tại Cà Mau , khắc phục nỗi đau thương - Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND xã Phước Long thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân sớm vượt qua đau thương ổn định cuộc sống

Theo ghi nhận, có rất nhiều người thân và hàng xóm đã đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Hiện gia đình tập trung lo hậu sự cho bà H.T.L. (64 tuổi; ngụ ấp Mỹ Tân) và con gái là N.T.L. (46 tuổi).

Thăm hỏi gia đình 2 mẹ con bị sát hại tại Cà Mau , khắc phục nỗi đau thương - Ảnh 2.

Con đường dẫn vào ngôi nhà nơi 2 mẹ con bà L. bị sát hại

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 8 giờ 20 phút ngày 24-1, Công an xã Phước Long tiếp nhận tin tố giác tội phạm của người dân qua điện thoại về việc nhà bà H.T.L. đang đóng cửa nhưng có nhiều vết máu xung quanh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, mở cửa vào trong thì phát hiện bà L. và con gái là N.T.L. đã tử vong với nhiều vết thương trên người.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã bắt giữ C.M.H. (70 tuổi; ngụ xã Lâm Tân, TP Cần Thơ), nghi phạm sát hại 2 mẹ con bà L. khi đang lẩn trốn tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Xử phạt tài xế xe container chở 25 kiệu gạch chênh vênh trên đường
Tags

Công an tỉnh Cà Mau

Công an xã Phước Long

UBND xã Phước Long

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại