Vụ 2 chị em bị sát hại ở TPHCM: Bố vợ quý con rể, thường gọi sang ăn cơm cũng bị đâm trọng thương

Thời điểm xảy ra sự việc, ông N. thấy con rể vào nhà nhưng không có biểu hiện gì bất thường nên không để ý.

Liên quan đến vụ việc người đàn ông dùng dao tấn công gia đình vợ khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng, xảy ra tại xã Củ Chi, TP.HCM gây phẫn nộ dư luận, 2 nạn nhân bị thương là ông T.T.N. (61 tuổi, bố vợ của nghi phạm) và anh H.H.T. (18 tuổi, cháu vợ nghi phạm) hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

Thông tin trên báo Dân trí cho biết, trưa ngày 25/9, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thông tin, kết quả thăm khám chụp X-quang ghi nhận ông N. và anh T. bị vết thương thấu ngực, gây tràn máu màng phổi. Anh T. có vết thương thấu ngực phải nặng, ngoài ra còn nhiều vết thương vùng mặt, đầu. Ê-kíp cấp cứu đã nhanh chóng xử trí các tổn thương và đưa 2 bệnh nhân đến phòng mổ. Sau phẫu thuật, 2 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, chăm sóc tại Khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực.

Chia sẻ lại sự việc với báo Tiền Phong, ông N. trưa ngày 24/9, ông N. đang nằm võng thì thấy con rể là Lê Minh Luân đi vào nhà. Ông không để ý và nghĩ mọi việc vẫn diễn ra như thường ngày do Luân không có biểu hiện bất thường. Thế nhưng một lúc sau, người đàn ông nghe thấy tiếng cự cãi trên gác, sau đó là tiếng con gái kêu cứu.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ông N. lập tức chạy lên cầu thang nhưng chưa lên đến nơi thì bị con rể dùng dao đâm nhiều nhát vào người. "Nó còn hét: "Tao sẽ giết hết cả nhà mày", ông nhớ lại. Ông N. sau đó cố gắng vùng vẫy, trượt xuống cầu thang rồi cố chạy ra đường tìm người giúp. Ngay lúc đó, ông đã nghĩ mình không qua khỏi. Người cha cho biết thêm, sau khi ông bị tấn công, con gái ông là chị T.K.T. (SN 1990) cũng chạy lên và bị Luân tấn công, tử vong tại chỗ.

Theo ông N., trước khi xảy ra sự việc kinh hoàng này, giữa ông và con rể không có mâu thuẫn. Ông và anh em trong dòng họ đều thương Luân. Ông vẫn thường xuyên nói chuyện với con rể, gọi sang nhà ăn cơm.

Thời gian gần đây, Luân và chị T.N.D. (SN 2000, vợ Luân) thường xuyên cãi vã liên quan đến chuyện tình cảm. Thấy vậy, ông N. cũng khuyên nhủ chứ không can thiệp sâu vào chuyện của các con.

2 nạn nhân bị thương hiện đã qua cơn nguy kịch. (Ảnh: Tiền Phong)

Trong khi đó, kể trên VnExpress, anh H.H.T. (con trai chị T.K.T.) cho hay vào lúc xảy ra sự việc, anh đang ngủ trên gác sau ca làm đêm còn chị D. ngủ ở một góc khác. Lúc sau, nghe tiếng cãi vã, la hét của người dì, anh T. thức giấc. Thấy Luân rút dao đâm chị D., anh T. lập tức lao vào can ngăn thì bị cũng đâm tới tấp rồi không còn biết chuyện gì xảy ra.

Hiện thi thể chị D. và chị T. đã được gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Trước đó vào trưa ngày 24/9, Luân đến dãy trọ của gia đình vợ rồi sau đó xảy ra vụ án mạng. Vụ việc khiến vợ và chị vợ của Luân tử vong. Bố vợ và người cháu bị thương. Sau khi gây án, Luân rời khỏi hiện trường và bị bắt giữ ngay trong ngày.

Công an TP.HCM đang lấy lời khai của Luân để điều tra về hành vi giết người