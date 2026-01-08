Vụ 120 tấn thịt heo bệnh: Một loạt siêu thị thông báo thu hồi đồ hộp Hạ Long trên toàn hệ thống

Công an TP Hải Phòng mới đây đã khởi tố 9 bị can liên quan vụ tuồn hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh vào Công ty CP đồ hộp Hạ Long, gây rúng động dư luận bởi đây là thương hiệu lâu đời, kênh phân phối rộng rãi.

Sáng 8-1, MM Mega Market Việt Nam cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan chức năng, MM Mega Market Việt Nam đã chủ động rà soát và tiến hành thu hồi các sản phẩm liên quan trên toàn hệ thống.

Cụ thể, toàn bộ các sản phẩm của đồ hộp Hạ Long đều bị thu hồi, không riêng các dòng sản phẩm có sử dụng nguyên liệu thịt heo.

Một số sản phẩm của đồ hộp Hạ Long bán online

MM Mega Market Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc, lắng nghe và thực hiện đầy đủ các chỉ đạo từ cơ quan chức năng, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm cho khách hàng.

Trong khi đó, phản hồi ban đầu từ bộ phận thu mua của Central Retail (siêu thị GO!, Tops Market và mini go!,…) thì hệ thống bán lẻ này không nhập hàng từ nhà cung cấp đồ hộp Hạ Long.

Tuy nhiên, sau đó đại diện Central Retail cho biết đã nhận phản hồi ban đầu thuộc bộ phận thu mua ngành hàng tươi.

Đến thời điểm hiện tại, Central Retail tạm thời gỡ tất cả các sản phẩm chế biến từ thịt heo của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long khỏi các kệ hàng của siêu thị cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

Tương tự, một số hệ thống siêu thị khác như AEON, Saigon Co.op cũng xuống kệ các sản phẩm của đồ hộp Hạ Long.

Các siêu thị khác cho biết đang rà soát trên hệ thống trước thông tin vụ việc tại đồ hộp Hạ Long.



Trong khi đó, sau khi vụ việc xảy ra, nhiều người tiêu dùng đã vào Fanpage "Đồ hộp Hạ Long" với 6.800 người theo dõi để thả bình luận bức xúc và thả biểu tượng phẫn nộ nên trang này hiện đã khóa bình luận.

Quản trị kênh cho biết sẽ có phản hồi chính thức xung quanh thông tin công an công bố.

Theo tự giới thiệu trên website, đồ hộp Hạ Long có đến hơn 200 mã sản phẩm, phân phối trên 34 tỉnh thành, hơn 20 chuỗi siêu thị và đại siêu thị toàn quốc, hàng chục chuỗi cửa hàng bán lẻ 24/7 và hơn 1 vạn điểm bán lẻ truyền thống.