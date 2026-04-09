Vụ 116 học sinh nghi ngộ độc ở TP.HCM: Nhiều phụ huynh kể lại diễn biến đáng lo, trường tạm ngưng bán trú

Hơn 100 học sinh có triệu chứng, tạm ngưng bán trú chờ kết luận

Theo báo cáo nhanh của Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Quới (TP.HCM), vào khoảng 11h ngày 8/4, đơn vị tiếp nhận thông tin một số học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây có biểu hiện đau bụng, nôn ói, nghi ngộ độc thực phẩm. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường, phối hợp với công an và trạm y tế phường để xác minh, xử lý.

Toàn trường có 906 học sinh. Đến 15h cùng ngày, ghi nhận 116 em xuất hiện triệu chứng. Qua sàng lọc, 41 em có biểu hiện rối loạn tiêu hóa như đau bụng, nôn ói, sốt, đau đầu.

Trong số này, 2 học sinh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh để theo dõi với triệu chứng nặng hơn. Các trường hợp còn lại được xử trí tại trường, bù nước và theo dõi thêm tại nhà.

Clip: Di Anh

Đến 18h, phụ huynh đã đưa thêm nhiều học sinh đi khám. Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh tiếp nhận 20 ca, trong đó 19 ca đã xuất viện, 1 ca đang theo dõi. Ngoài ra, Bệnh viện Gia Định tiếp nhận 1 ca, Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận 3 ca, Trạm y tế phường tiếp nhận 2 ca, tất cả đều trong tình trạng ổn định.

Thông tin dịch tễ ban đầu cho thấy nguồn ăn uống của học sinh không đồng nhất: có em ăn tại nhà, có em mua ngoài cổng trường, có em ăn tại căn tin; nguồn nước cũng khác nhau.

Trong 14 ngày trước đó, không ghi nhận ca bệnh truyền nhiễm tương tự. Các trường hợp xuất hiện rải rác, chưa xác định được nguồn chung.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu thức ăn ngày 7 và 8/4 cùng mẫu nước để xét nghiệm, đồng thời tạm ngưng tổ chức bán trú tại trường để chờ kết luận chính thức.

Giáo viên khẳng định không phải do đồ ăn ở trường

Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, chúng tôi đã nhanh chóng liên hệ với một số phụ huynh để ghi nhận thêm diễn biến sự việc.

Chị Bích Thu, phụ huynh Trường Tiểu học Bình Quới Tây, cho biết sáng hôm xảy ra sự việc, con chị đi học muộn nên không kịp ăn sáng. Gia đình chỉ kịp đưa tiền và dặn bé xuống căn tin mua đồ ăn.

“Tối đi học về bé vẫn ăn uống bình thường ở nhà. Đến khoảng 11 giờ thì bắt đầu tiêu chảy. Lúc đó mình nghĩ chắc bé bị lạnh bụng nên chỉ cho nghỉ ngơi. Nhưng đến rạng sáng, khoảng 4 đến 5 giờ, bé sốt cao, có biểu hiện đau đầu, nôn ói, tiêu chảy và đau bụng” chị kể.

Lo lắng, chị vội chạy ra nhà thuốc gần trường để mua thuốc. Tuy nhiên, tại đây, chị nhận được thông tin khiến mình càng hoang mang.

Chị Bích Thu, phụ huynh Trường Tiểu học Bình Quới Tây

“Người bán thuốc nói sáng giờ có rất nhiều trường hợp phụ huynh đến mua thuốc với triệu chứng giống như vậy”, chị Thu cho hay.

Ngay sau đó, chị liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để phản ánh. Theo lời chị, phía giáo viên khẳng định suất ăn tại trường đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh, thực phẩm tươi mới mỗi ngày, đồng thời đề nghị gia đình kiểm tra xem trẻ có ăn hàng rong bên ngoài hay không.

“Tôi nói rõ là sáng hôm đó bé không ăn ở nhà, cũng không ăn hàng rong, chỉ ăn ở trường. Cô giáo nói sẽ báo lại nhà trường để kiểm tra.”

Dù đã mua thuốc cho con uống, tình trạng của bé không cải thiện, thậm chí nghiêm trọng hơn.

“Bé uống nước hay ăn cháo đều nôn ra hết, kể cả thuốc cũng không giữ được. Lúc đó tôi rất hoảng sợ, phải nói với chồng đưa con đi bệnh viện ngay. Để ở nhà thì không theo dõi được, mà cũng không có cơ sở gì để làm việc với nhà trường. Nói miệng không ai tin, mình phải có giấy tờ chứ”

Nhà trường đã thông báo ngừng tổ chức bán trú

Gia đình sau đó đưa bé đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng đau quặn bụng, nôn ói liên tục. “Trước khi đi, bé còn chạy vào nhà vệ sinh nôn rất nhiều,” chị Thu nói.

“Sáng nay bác sĩ có thông báo hiện tại các trường hợp liên quan đến trường của bé đang được Bệnh viện Nhi Đồng 2 phối hợp với các bệnh viện khác theo dõi và báo cáo về tình trạng nghi ngộ độc. Riêng bé nhà tôi được xác định là nhiễm trùng máu nặng nên chưa thể xuất viện, phải ở lại từ 5 đến 7 ngày để bác sĩ tiếp tục theo dõi và điều trị. Trường hợp của bé được đánh giá là khá nặng.”

Nhiều lần kiến nghị nhà trường làm rõ nguồn gốc đơn vị cung cấp suất ăn

Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ. Trước đó, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự quan ngại khi lựa chọn cho con ăn bán trú tại trường.

Chị Thu Đỗ Nhạn

Phụ huynh trong trường, chị Thu Đỗ Nhạn cho biết, trước đó, gia đình cũng từng nghe con phản ánh về chất lượng bữa ăn nhưng không quá để tâm:“Nhiều khi bé nói đồ ăn không ngon thì mình nghĩ là do con kén ăn hoặc không hợp khẩu vị, chứ không nghĩ đến mức nghi ngộ độc như vậy.”

Trong khi đó, một phụ huynh khác là chị Bích Thu lại phát hiện điểm bất thường khi đối chiếu lời kể của con với thực đơn của nhà trường.

“Khi hỏi thì bé nói ăn thịt viên sốt cà chua, nhưng mình rà lại thực đơn thì hôm đó là món gà kho gừng. Món thịt viên là của ngày hôm trước. Mình hỏi lại thì bé khẳng định không có ăn gà kho gừng.”

Thực đơn bán trú được công bố nhưng theo phụ huynh, bé đã ăn món của ngày hôm trước

Đáng chú ý, nhiều ý kiến cho biết lo ngại về suất ăn bán trú đã xuất hiện từ đầu năm học.

“Phụ huynh từng nhiều lần kiến nghị nhà trường làm rõ nguồn gốc đơn vị cung cấp suất ăn. Có bé về nói đồ ăn có mùi lạ, không ngon,” chị Bích Thu chia sẻ.

Theo chị Thu, trước áp lực từ phụ huynh, nhà trường đã tổ chức cho Ban đại diện cha mẹ học sinh đi khảo sát trực tiếp đơn vị cung cấp suất ăn vào tháng trước. Hoạt động này có quay video, chụp hình đầy đủ.

“Tuy nhiên, đó là chuyến đi có báo trước nên mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn. Việc kiểm tra như vậy không phản ánh đúng thực tế,” phụ huynh cho biết.

Điều khiến nhiều người lo lắng là chỉ sau một tháng kể từ đợt khảo sát này, hàng loạt học sinh đã xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc.

“Tháng trước vừa đi kiểm tra, tháng này các bé đã bị như vậy,” phụ huynh nói.

“Không thể bắt con tôi ăn trong khay mốc chỉ vì đã trả tiền”

Sau sự việc, nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng, bức xúc, không chỉ vì diễn biến sức khỏe của con mà còn vì những vấn đề tồn tại lâu nay trong bữa ăn bán trú. Một phụ huynh chia sẻ, gia đình hoàn toàn hiểu việc vận hành bếp ăn không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng điều không thể chấp nhận là thiếu quy trình quản lý:

“Họ có khó khăn thì cũng không thể coi rẻ sức khỏe của người khác được. Bữa ăn này là phụ huynh bỏ tiền ra mua, không phải được tài trợ. Mà chi phí cũng không hề rẻ, nên tối thiểu phải đảm bảo an toàn thực phẩm”, người này nói.

Số tiền phụ huynh chi trả mỗi tháng là không hề nhỏ

Phụ huynh cho biết, con từng nhiều lần phản ánh tình trạng khay ăn bị mốc, muỗng, tô bẩn nhưng vẫn phải sử dụng. “Con về có nói nhiều lần thấy khay bị mốc, muỗng, tô bẩn nhưng vẫn phải ăn. Vì mỗi đứa chỉ có một suất, không ăn thì nhịn. Như vậy là không chấp nhận được. Mình bỏ tiền ra, không thể mang ra một tô phở bẩn mà không được quyền đổi.

Có cô bảo mẫu cạy mốc đi rồi bảo ăn tiếp, nhưng cũng có bảo mẫu thấy có sâu thì bỏ cả phần ăn, thậm chí chia phần của mình cho trẻ. Không thể đánh đồng tất cả, nhưng rõ ràng có vấn đề.”

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện bữa ăn, phụ huynh còn lo ngại hậu quả sức khỏe lâu dài của trẻ “Nếu trẻ sốt co giật thì sao? Ảnh hưởng đến não cả đời thì sao? Lợi nhuận không thể đặt lên trên sức khỏe.”

Gia đình này hiện có con nhỏ đang điều trị tại bệnh viện. Ban đầu, khi thấy trẻ vẫn chơi được, gia đình chỉ theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, đến đêm, trẻ sốt cao, nôn ói, tiêu chảy không kiểm soát đã buộc phải đưa con nhập viện.

“Con sốt tới 39,5 độ là mình thấy nguy hiểm rồi. Đã tắm, uống hạ sốt nhưng không ổn nên phải đưa đi viện ngay.” Hiện tại, theo phụ huynh này, bé vẫn nôn, tiêu chảy, phải mặc bỉm và có thể phải điều trị kháng sinh từ 5 đến 7 ngày.

Trong khi đó, người chị học cùng trường chỉ cần uống thuốc và theo dõi tại nhà, cho thấy tình trạng mỗi trẻ khác nhau.

“Không chỉ là viện phí, mà là thời gian và công sức. Mẹ cháu thức trắng đêm, phải nghỉ làm. Tôi cũng phải hoãn cả chuyến công tác. Con lớn ở nhà cũng không đi học được, mọi thứ đảo lộn hết.”

Ảnh: Di Anh

Phụ huynh cho rằng, vấn đề cốt lõi không nằm ở một sự cố riêng lẻ, mà ở quy trình kiểm soát. “Không thể đổ lỗi cho thời tiết nóng khiến thức ăn hỏng. Đó là trách nhiệm quản lý. Không lẽ phụ huynh phải tự xuống kiểm tra bếp ăn? Có cơ chế cho phụ huynh kiểm tra không? Không có. Nếu được kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất thì đã khác.”

Mặc dù vậy, việc nhà trường tạm dừng bán trú cũng có thể khiến nhiều gia đình cũng đứng trước bài toán khó khi cả hai vợ chồng đều bận việc và không thể quay về lo cho con bữa cơm trưa: “Vẫn phải có suất ăn, nhưng phải có quy trình kiểm soát chặt chẽ. Chúng tôi không muốn làm khó ai. Nhưng phải có một quy trình chuẩn, để những chuyện như thế này không bao giờ xảy ra nữa.”

Liên quan đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học, Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với các cơ sở cung cấp suất ăn và thực phẩm cho trường học. Theo kế hoạch, đợt kiểm tra nhằm đánh giá mức độ tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm của các đơn vị cung cấp bữa ăn cho học sinh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố, góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh; đồng thời hoạt động này cũng nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước và chấn chỉnh những bất cập trong công tác quản lý. Đối tượng kiểm tra bao gồm các cơ sở cung cấp suất ăn cho trường học và các đơn vị cung cấp nguyên liệu, thực phẩm phục vụ bếp ăn trường học. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật, trong đó chú trọng hồ sơ pháp lý, điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ và nhân sự. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra sẽ rà soát nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng nguyên liệu thực phẩm; hồ sơ công bố sản phẩm, ghi nhãn; việc thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu theo quy định cùng các nội dung liên quan khác. Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai thực hiện. Thời gian kiểm tra diễn ra trong tháng 4/2026.



