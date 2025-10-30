VTV lên sóng chương trình cho sinh viên

Từ ngày 09/11/2025, chương trình truyền hình thực tế Sinh viên thế hệ mới chính thức trở lại trên sóng VTV3, hứa hẹn mang đến mùa 3 đầy năng lượng, sáng tạo và thử thách.
Với format đổi mới toàn diện, kịch tính hơn, hấp dẫn hơn và tràn đầy tinh thần, bản lĩnh của thế hệ trẻ, Sinh viên thế hệ mới 2025 tiếp tục là sân chơi truyền cảm hứng dành cho sinh viên Việt Nam, nơi những ý tưởng và dự án cộng đồng được lan tỏa mạnh mẽ.
Tiếp nối hai mùa giải thành công, Sinh viên thế hệ mới 2025 hướng tới hai mục tiêu chính vừa tăng cường trải nghiệm học thuật, kỹ năng và tinh thần đồng đội cho sinh viên, vừa tạo ra một sân chơi truyền hình hấp dẫn, kết nối khán giả trẻ với tinh thần đổi mới sáng tạo của thế hệ Gen Z.
Sinh viên thế hệ mới mùa 3 kể câu chuyện của tuổi trẻ, của tình bạn, của hành trình phát triển và hiện thực lý tưởng.
Nhà báo Phan Long, Phó Trưởng ban Văn hoá - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: "Với mùa giải 2025, ekip đã thực hiện một cuộc tái thiết format triệt để, lấy trọng tâm là tính thực tiễn, sự kịch tính và phát triển toàn diện gắn liền với trách nhiệm cộng đồng cho sinh viên".
Các vòng thi được thiết kế lại để thử thách không chỉ kiến thức mà còn cả khả năng tổ chức, triển khai dự án và bản lĩnh dấn thân của sinh viên trong những tình huống thực tế, bao gồm: Đấu trường bản sắc, Đấu trường thể thao và tài năng, Đấu trường thực tế, Đấu trường bản lĩnh và Đấu trường Chung kết toàn quốc.
Hai tiêu chí kịch tính và giải trí được thể hiện qua các vòng thi đối kháng, tranh biện, kêu gọi đầu tư và thử thách đồng đội.
Các đội thi được khuyến khích sáng tạo trong hình thức trình bày dự án thay vì chỉ thuyết trình đơn thuần như trước. Bên cạnh đó, sự kết hợp các phóng sự, hậu trường và tương tác giám khảo giúp khán giả hiểu sâu hơn về từng đội thi, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn cũng như màu sắc cảm xúc cho chương trình.
Mùa 3 vẫn tôn vinh tinh thần đồng đội, song đồng thời mở rộng không gian để từng thí sinh thể hiện năng lực cá nhân, qua đó bộc lộ rõ sự trưởng thành sau mỗi vòng thi.
Không chỉ dừng lại ở danh hiệu, các cá nhân nổi bật sẽ có cơ hội nhận việc làm từ Hội đồng Khách mời hoặc Nhà tài trợ ngay sau Chung kết, từ đó thúc đẩy động lực cạnh tranh và mở ra cơ hội nghề nghiệp cho các thí sinh.
Thành công trong các vòng đấu, đặc biệt là việc triển khai dự án cộng đồng ở vòng 3 và Kêu gọi tài trợ ở chung kết, phụ thuộc vào sự gắn kết và sức mạnh tổng hợp của cả đội. Danh hiệu Quán quân sẽ vinh danh đội mạnh nhất và các thành viên của đội đó.
Sức hút đặc biệt của Sinh viên thế hệ mới 2025 chính là ban giám khảo, gồm các thành viên: GS.TS Trần Xuân Bách, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; CEO Trần Hoài Phương, Giám đốc Đầu tư Wavemaker Partners; Giám đốc thương hiệu Lê Nguyễn Vũ Linh; Giám đốc nhãn hàng Mai Ngọc Nhân.
Qua những vòng thi đã được ghi hình, các giám khảo đánh giá cao tài năng, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến của các đội thi. Nhiều dự án được đánh giá có tính ứng dụng thực tế và tiềm năng phát triển xã hội.
Bên cạnh đó, sự trở lại của Double2T, bộ đôi MC Khánh Vy - Quang Bảo, cùng sự xuất hiện của các nghệ sĩ trong dàn “Tân binh toàn năng” cùng tạo nên một không gian truyền cảm hứng mạnh mẽ, kết nối giữa học thuật, sáng tạo và năng lượng tuổi trẻ.
Tiếp tục đồng hành cùng chương trình, MC Quang Bảo và Khánh Vy cảm nhận rõ hơn bao giờ hết năng lượng nhiệt huyết, sự sáng tạo và tinh thần dấn thân của các bạn sinh viên. MC Quang Bảo chia sẻ điều ấn tượng nhất là: “Sự trưởng thành trong cách các bạn nhìn nhận về bản thân, không chỉ muốn thành công, mà còn muốn đóng góp, muốn làm điều gì đó có ý nghĩa”.
MC Khánh Vy nói: “Ở mùa 3, các bạn thí sinh vẫn sẽ giữ vững sự tự tin, dám thể hiện cá tính riêng, dám thử, dám sai, và dám cống hiến, từ đó lan tỏa cảm hứng tích cực đến nhiều người khác”.
Sinh viên thế hệ mới – mùa 3 đề cao tinh thần đồng đội và thành công của toàn đội. Các đội thi sẽ mang đến những dự án sáng tạo, thể hiện tinh thần học hỏi và khát vọng phục vụ cộng đồng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.